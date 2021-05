albano-carrisi,-“so-che-…”-il-web-lo-applaude

Spread the love











Albano Carrisi è uno dei cantautori e artisti più importanti del nostro paese. In quest’ultimo anno sembra che Albano sia stato lontano dal mondo dello spettacolo, un po’ come tutti i suoi colleghi del resto, per via della pandemia da coronavirus. Ad ogni modo, è stato presente in alcune trasmissioni televisive, anche se in collegamento dalla sua abitazione a Cellino San Marco.

Albano Carrisi, le sue esternazioni sul Covid-19 e sul vaccino

Alcuni mesi fa, il noto artista si è espresso sul vaccino anti covid e sulla campagna vaccinale che è stata messa avviata intorno alla fine del 2020. Inizialmente l’artista si era detto piuttosto scettico, un po’ come tanti, ma poi nel corso delle settimane Albano ha voluto informarsi. Se quindi all’inizio Albano Carrisi non pensava minimamente di potersi sottoporre al vaccino anti covid, adesso sembra aver cambiato idea.

Il cantante di Cellino tra pochi giorni si vaccinerà

Il cantante di Cellino San Marco infatti, che tra pochi giorni compirà 78 anni ha deciso di salvaguardare la sua salute ma anche quella delle persone a lui vicine facendosi somministrare una dose di Moderna. Il cantante sembra essere ormai consapevole di quanto sia importante sottoporsi ad una vaccinazione per cercare in tutti i modi di poter debellare questo virus, che ha letteralmente stravolto le nostre vite da circa un anno a questa parte. A spiegare tutto ciò è stato proprio lo stesso cantante di Cellino nel corso di un’intervista rilasciata al periodico Mio. Nel corso dell’intervista sembrerebbe che il cantante si sia duramente sfogato e se la sia presa contro chi ancora oggi non capisce l’importanza del vaccino. “Prego che la gente capisca quanto è bella la vita e quanto vada rispettata. Non riesco a capire cose come la droga, le uccisioni, i fatti di cronaca che ogni giorno ci assillano. Non c’è niente di umano in tutto ciò”. Queste ancora le parole di Albano che ovviamente dopo essersi informato per diversi mesi, ha capito che l’unica soluzione ad oggi purtroppo è quella di sottoporsi al vaccino per proteggere non solo se stessi, ma anche gli altri.

Albano si affida alla scienza e alla fede

L’artista si è così affidato alla scienza per proteggere se stesso e gli altri. “So che Dio esiste, l’ho sentito tante volte nella mia vita. Oggi sono felice, ma c’è stato un periodo in cui sono andato in crisi“. Questo è ancora le parole di Albano il quale ha sottolineato come all’inizio fosse titubante, ma che alla fine la consapevolezza del bene superiore ha preso il sopravvento.

