stefania-orlando,-annuncio-vicino:-fan-in-fibrillazione

Stefania Orlando, annuncio vicino: dopo il suo rilancio al Grande Fratello Vip c’è un nuovo progetto, fan in fibrillazione

Stefania Orlando (Instagram)

Non è stata la sua unica esperienza in tv, perché la sua è una lunga e proficua carriera. ma certamente la Rai occupa un posto particolare nel cuore di Stefania Orlando che ha scritto pagine importanti su tutte le reti. E prossimamente, dopo essere stata una delle più ammirate al Grande Fratello Vip 5, potrebbe ricominciare da viale Mazzini.

Un indizio è arrivato oggi, quando la showgirl romana è stata ospite de La vita in diretta. Quando è entrata in studio, Alberto Matano l’ha saluta con un eloquente “Bentornata a casa” che a molti è sembrato molto più di una cortesia. E in effetti, pochi minuti dopo la sua apparizione su rai Uno il suo nome era già in tendenza su Twitter.

Stefania Orlando torna in tv? I suoi progetti per il futuro sono importanti

Nel passato della Orlando ci sono trasmissioni iconiche come Scommettiamo che?, I fatti vostri, Il lotto alle otto, Torno sabato, Piazza grande e Unomattina in famiglia e molto altro. Nel presente non lo sappiamo anche se è stata lei stessa a dare qualche indizio nelle scorse settimane.

Intervistata da ‘Panorama’ pochi giorni fa. Stefania aveva confermato di aver ricevuto numerose proposte dopo il GF Vip, alcune decisamente interessanti e qualcuna che potrebbe concretizzarsi a settembre. Ma non aveva voluto svelare se si trattasse di programmi Rai o Mediaset, anche se era certa che ormai le telepromozioni non facevano più parte della sua vita.

Anche se al GF Vip 5 non ha vinto, arrivando terza, sicuramente la Orlando è stata una delle più seguite e ammirate insieme a Tommaso Zorzi, Oggi sta per passare a riscuotere questa ritrovata popolarità e presto la rivedremo in tv.