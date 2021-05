Spread the love











In questi giorni c’è apprensione per le condizioni di Silvio Berlusconi: dopo il Covid e il recente vaccino l’ex premier è in difficoltà, e intanto a Francesca Pascale spetta la cifra pattuita dopo il loro addio: un milione all’anno. Anche Francesca Pascale è preoccupata per le condizioni di Silvio Berlusconi: appena dimesso dal San Raffaele […]

L’articolo Silvio sta male davvero, lo dicono tutti: a Francesca un milione all’anno, per ora proviene da Leggilo.org.

