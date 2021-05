paolo-conticini-fa-un-annuncio-sui-social-e-il-web-si-scatena-“immagino-che-…”

Spread the love











Paolo Conticini è un grande attore, il quale soprattutto negli ultimi anni ha ottenuto un successo straordinario. In queste ultime ore sembrerebbe che l’attore abbia fatto un passo piuttosto importante facendo una rivelazione che ha lasciato un pò tutti perplessi. L’attore italiano è finito ancora una volta al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni fatte sui social. In realtà l’attore è tornato sui social network con una novità che purtroppo riguarda ancora una volta il covid-19. Quest’ultimo è stato protagonista di un annuncio fatto in queste ultime ore dall’attore, che pare abbia ottenuto il consenso da parte di tantissimi follower. Ma di che cosa si tratta? Cosa ha dichiarato Paolo Conticini?

Paolo Conticini, l’annuncio sui social che spiazza tutti

Il noto attore ancora una volta si trova al centro del gossip per via di un annuncio che riguarda in qualche modo il covid-19 o meglio il vaccino. L’attore sembra aver confessato di essersi sottoposto alla vaccinazione anti covid, anche se in realtà non ha dato molti dettagli al riguardo.

L’annuncio sui social “Io mi sono vaccinato….” e la foto come prova

“Io mi sono vaccinato…”, ha dichiarato l’attore. Queste parole sono state scritte da Paolo Conticini nella didascalia di una foto dove l’attore appare protagonista ed in cui si mostra con il cerotto. Molto probabilmente questo cerotto è stato messo proprio dal medico che ha effettuato la vaccinazione al noto attore. In molti hanno apprezzato il fatto che l’attore si sia vaccinato e che abbia anche voluto comunicarlo a tutti quanti. Molti fan hanno voluto complimentarsi con lui lasciandogli dei messaggi piuttosto simpatici e qualcuno gli avrebbe fatto anche dei complimenti.

“caro Paolo, con un braccio così puoi farti fare qualsiasi cosa”, “Paolino ti è venuto edema post vaccino sul bicipite vedo !! Metti ghiaccio eh”, “…visto il bicipite immagino la fatica ad inserire l’ago”, “immagino la gioia dell’infermiera!!!!”. Sono questi alcuni dei commenti lasciati dai follower, per lo più donne, Sotto alla foto, postata nelle scorse ore da Conticini sul suo profilo Instagram. Insomma, a prescindere da quale sia l’argomento sembra che Paolo Conticini non perda occasione per ricevere consensi e soprattutto apprezzamenti sulla sua forma fisica e sulla sua bellezza. Ben presto lo ritroveremo in televisione impegnato in qualche fiction o film di grande successo, così come ci ha abituati in questi anni.

