paolo-bonolis,-a-cuore-aperto-sulla-figlia-silvia-“la-sua-nascita-mi-ha-…”

Spread the love











Conosciamo tutti Paolo Bonolis per essere un conduttore di grande successo, il quale in questi ultimi anni ha condotto due programmi molto amati dal pubblico italiano. Ci riferiamo a Ciao Darwin ed Avanti un altro. Negli anni però sembra che nello specifico un programma da lui condotto, abbia avuto un grande successo ed i telespettatori sperano che un giorno l’altro, possa tornare in onda. Stiamo parlando del programma Il senso della vita, nel corso del quale Paolo ha intervistato i personaggi del mondo dello spettacolo, in un modo piuttosto autentico.

Paolo Bonolis lontano dalla tv per la pandemia, ma vicino ai telespettatori

In quest’ultimo anno, Paolo è stato assente dalla televisione per via della pandemia da coronavirus. Come è a tutti noto, Avanti un altro lo scorso anno è stato improvvisamente bloccato ed è tornato in onda soltanto da pochi mesi per la felicità dei telespettatori. Ad ogni modo, il conduttore non ha mai interrotto il dialogo con i suoi fan e telespettatori e lo ha fatto utilizzando i social. Nello specifico Paolo Bonolis ha utilizzato Instagram per comunicare con i suoi più fedeli fan.

Intervista del conduttore su Instagram, le parole sulla figlia

Proprio in queste ultime ore il conduttore Romano ha rilasciato una intervista piuttosto interessante proprio su Instagram, in diretta con Iasarabooks. Sembra che il conduttore romano abbia parlato della sua vita privata, della sua carriera ed abbia fatto anche una confessione inedita sulla figlia Silvia. Quest’ultima è la prima figlia che il conduttore ha avuto con la sua attuale compagna ovvero Sonia Bruganelli. Come tutti sappiamo, purtroppo la ragazzina è affetta da una patologia piuttosto grave che gli causa un disturbo motorio ed un disturbo del linguaggio. Paolo Bonolis ha utilizzato delle parole molto tenere e soprattutto molto significative per descrivere la figlia e soprattutto ciò che la sua venuta al mondo gli ha regalato. “La sua nascita mi ha cambiato la vita nel dare più sostanza alle cose che facevo, nel senso che ti rendi conto di quello che hai quando qualcuno non ce l’ha ci sono problemi molto complessi e difficili che riducono i problemi di prima ora abbiamo meno problemi. “Questo quanto dichiarato dal noto conduttore che ha sicuramente commosso tutti quanti.

Le parole sul duo comico Pio e Amedeo

Nel corso dell’intervista poi il conduttore ha anche parlato, seppur non entrando nei dettagli, del monologo di Pio e Amedeo che continua a far parlare ancora a distanza di alcuni giorni. “Per me non contano le parole ma le intenzioni che ci sono dietro, la stessa parola può essere detta in senso scherzoso o offensivo.” Infine il conduttore ha anche parlato dei social network ed ha in qualche modo spiegato come lui li utilizza. Secondo Paolo, i social network vanno utilizzati per delle giuste finalità e non sicuramente per viverci completamente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...