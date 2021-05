microsoft-surface-laptop-4.-il-portatile-che-fa-tutto-con-leggerezza

La seconda versione, quella che chi scrive ha usato in giro per il mondo per più di due anni, ha dimostrato una affidabilità fuori dal comune. Stabile, leggero, con uno splendido schermo tattile da 13 pollici e una durata delle batterie invidiabile, il portatile Surface Laptop di Microsoft non ha mai perso un colpo. Del Surface Laptop 4 – dopo il 3 che era sembrato meno riuscito del 2 – essendo appena arrivato, non possiamo sapere se nel tempo si comporterà altrettanto bene. Dovrete accontentarvi delle prime impressioni.

Abbiamo provato la versione con display da 15 pollici, dotata di ben 16 Gb di memoria, hard disk da 512 Gb, processore Ryzen 7 con scheda integrata Radeon di Amd. Pesa un chilo e mezzo, che per quel che offre in termini di potenza non è poi tanto. Lo schermo tattile ha colori profondi, bel contrasto e risoluzione di 2496 per 1664 pixel. L’autonomia poi supera le quindici ore, mentre il processore Ryzen 7 (4980U) è davvero veloce, anche se non appartiene all’ultima generazione, la 5000. Qualche instabilità con l’istallazione di alcuni programmi, Photoshop Elements 10, e una luminosità adattiva del display che ogni tanto va in confusione. Si parte da 1499 euro nella versione base da 15 pollici per arrivare a 1999 euro per quella con Intel i7 che è la più costosa. Il modello da 13 pollici parte invece da 1149, ma usa il Ryzen 5.

La versione più costosa monta un i7 di Intel di undicesima generazione, la più recente, leggermente meno veloce rispetto ai Ryzen 7 ma con prestazioni migliori in certi ambiti, quando si usa una sola applicazione che richiede grande capacità di calcolo, anche se consuma più energia. Dettagli, per la maggior parte delle persone. Quel che conta alla fine è che il Laptop 4 è un portatile elegante e capace di gestire tutto, se escludiamo i videogame di alto livello. Difetti? Ha poche porte usb, una videocamera appena passabile, le istabilità delle quali parlavamo prima e un prezzo non da tutti. Ma è un problema comune, purtroppo: basti pensare dal MacBook Pro di Apple con display da 16 pollici. Computer che ha sicuramente caratteristiche elevate, però pesa due chili, ha una durata delle batterie non da primato e soprattutto costa una follia.