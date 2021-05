m5s-e-rousseau-si-lanciano-accuse-che-sentenze-e-inchieste-denunciano-da-tempo

La faida per i dati degli iscritti segna l’ultimo episodio di una politica che non ha mai fatto sua la tanto sbandierata trasparenza tra chi vota e chi rappresenta

Il Movimento è una polveriera e non lo scopriamo ora. Negli ultimi giorni la situazione sembra però essere degenerata definitivamente, un tutti contro tutti con tanto di avvocati di mezzo che ha dato vita a un vero e proprio festival dell’ipocrisia. Da una parte c’è il Movimento stesso, in fase di divorzio dall’azienda che lo ha comandato in questi anni, la Casaleggio associati e la sua associazione Rousseau. Dall’altra c’è appunto Davide Casaleggio, che sembra avere in mente nuovi progetti politici con cui prendere le distanze dall’attuale evoluzione contiana del Movimento. L’oggetto del contendere sono i dati degli iscritti, in un’improvvisa crociata bipartisan alla tutela degli stessi che lascia decisamente perplessi, se si pensa allo storico di ombre sul modo in cui la privacy è stata gestita in questi anni all’interno del Movimento.

Davide Casaleggio, immagine iPa

Giuseppe Conte sta compiendo il suo percorso per assumere la guida politica. Nelle ultime settimane si sta comportando già da leader, per esempio guidando le riunioni dei ministri pentastellati in vista dei consigli dei ministri, ma sta facendo tutto questo senza aver ancora avuto un’investitura ufficiale. Serve il solito voto della base, dal momento che se il partito è cambiato più o meno sotto tutti i punti di vista rispetto alla sua versione originaria, la parte della partecipazione online degli iscritti è forse l’unica a sopravvivere. Il problema però è che manca la base, nel senso che gli attivisti pentastellati, i loro dati, sono nelle mani di quella piattaforma Rousseau da cui il Movimento sta divorziando. E dunque l’ascesa contiana rischia di non compiersi, o almeno non nel breve periodo, se questo significa ripartire da capo con le iscrizioni e tutto. Questo perché Davide Casaleggio non ha alcuna intenzione di cedere i dati degli iscritti alla piattaforma, di mettere a disposizione del partito il database di Rousseau su cui lo stesso partito ha poggiato in questi anni. La querelle riguarda insomma la proprietà delle informazioni sugli iscritti: per il Movimento è gente iscritta al Movimento, per Rousseau è gente iscritta a Rousseau.

Giuseppe Conte, Getty Images

Negli ultimi giorni sono stati scomodati avvocati, sono state organizzate incursioni nelle rispettive sedi, si è deciso di ricorrere perfino al Garante della privacy. Ma la situazione non si è sbloccata, nonostante l’ultimatum di Giuseppe Conte. “L’elenco degli iscritti non è un tesoretto, né un pacco postale, né una proprietà per sentirsi i padroni. Gli iscritti sono cittadini attivi che hanno deciso di essere protagonisti della vita politica e verso i quali sentiamo, da sempre, una profonda responsabilità nel garantire al massimo la tutela e il rispetto dei loro diritti”, scrivono dall’associazione Rousseau. “È inaccettabile che un soggetto privato possa tentare di ostacolare l’attività di una forza politica del parlamento e di governo accampando pretestuose e incomprensibili motivazioni”, replicano dal Movimento.

Eccolo il festival dell’ipocrisia. Da una parte un partito che ha sempre rispedito al mittente le accuse pluri-documentate dell’azienda privata che lo controlla e che ora denuncia il fatto di essere controllato da un’azienda privata. Dall’altro un’azienda privata che ha sempre avuto problemi con la privacy degli iscritti e che ora si erge a paladina della tutela della privacy degli iscritti. Nel 2019 il Garante della privacy ha multato Rousseau perché non garantiva l’anonimato a chi votava e non impediva che il risultato finale venisse manipolato, questo peraltro dopo che la piattaforma aveva subito diverso attacchi hacker mostrando tutta la sua fragilità. Inoltre sono stati effettivamente dimostrati errori di configurazione che consentivano di duplicare gli account e votare più volte nella stessa “elezione”.

Questa sorveglianza sulle votazioni può aver permesso all’azienda di esercitare un forte potere negoziale sugli eletti, una forma di controllo insomma, che emerge anche da altri elementi, come il fatto che i parlamentari pentastellati in questi anni hanno sempre dovuto versare una quota mensile del loro stipendio a Rousseau, rendendo ancora più lampante il legame tra la politica pentastellata e un soggetto privato che ne controlla la liquidità. Sono solo alcuni esempi di come le dichiarazioni di queste ore delle due fazioni in lotta – quelle di Casaleggio a protezione degli iscritti e quelle del Movimento contro l’interferenza politica di Casaleggio – non trovino alcun riscontro nella storia pentastellata recente.

La buona notizia è che le due parti hanno finalmente riconosciuto quello che sentenze, inchieste e documentari cercano di raccontare da tempo: la privacy degli iscritti alla piattaforma Rousseau è molto esposta e il Movimento cinque stelle di fatto è stato controllato da una srl milanese. La cattiva notizia è che questo non è il risultato di una presa di consapevolezza collettiva, di un lavoro comune per risolvere dei bug del sistema che finora sono rimasti in piedi. Piuttosto, si tratta di quel vecchio dogma per cui in guerra ogni arma è lecita e dunque il gioco al massacro si sta compiendo senza esclusione di colpi, andando a toccare proprio gli scheletri nell’armadio dell’esperienza politica pentastellata.