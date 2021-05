l’amore-dietro-ogni-cosa-di-simone-di-matteo,-il-secondo-singolo-cantato-da-andrea-crimi-in-arrivo-il-21-maggio.

Venerdì 21 maggio farà il suo debutto sulla scena musicale nostrana il brano Abbi Cura Di Me, il secondo di 13 che saranno estratti dal nuovo progetto discografico di prossima uscita per la New Music International L’AMORE DIETRO OGNI COSA.

Dalle sonorità indie che si mescolando al pop-rock e al puro cantautorato, il disco rappresenta una novità nel panorama italiano, e forse mondiale, dal momento che è completamente ispirato all’omonima opera letteraria dell’Irriverente scrittore Simone Di Matteo. Prima d’ora, nessuno aveva mai compiuto un’operazione simile e L’Amore Dietro Ogni Cosa costituisce un primato in assoluto. Un autentico concept album in cui ogni canzone ha la sua storia e ogni storia la sua canzone, e tutte insieme contribuiscono a comunicare il messaggio originario che si cela dietro il libro. «Al pari di ciascun racconto dell’antologia, ogni traccia è interconnessa all’altra, dopotutto si tratta di un’unica grande storia, quella dell’amore» ha raccontato Di Matteo in esclusiva ai microfoni di VanityClass.it.

L’iniziativa ripercorre nell’arco di tredici tracce i sentieri dell’amore, in tutte le sue sfumature, tracciati dall’opera madre e ne rende fedelmente il messaggio. Abbi Cura Di Me, ad esempio, è la storia di un amore finito e degli strascichi che questo si porta dietro. Ricordi, sensazioni, occasioni mancate e sacrifici. Un invito alla perseveranza nel coltivare ciò che lo merita davvero, si tratti di una relazione amorosa, di un rapporto di amicizia o altro, e senza farsi distrarre dai variopinti orpelli che la vita ci pone davanti. Insomma, un ottimo spunto per una riflessione dalla quale poter imparare.

Ad accompagnare il tutto il video ufficiale, quest’ultimo prodotto da Modo Agency per la regia di Nicola Marrapodi e Bruno Trombetta, con l’attore e modello Andrea Candeo e la ballerina Sophia Carbonaro in veste di protagonisti, che verrà rilasciato in contemporanea con la canzone. Girata in Villa Borzino a Busalla (GE) con il patrocinio del Comune e dell’Assessorato alla Cultura, la clip racconta con un tocco noir l’eterno sfiorarsi di due anime, tra i petali dell’ignoto e il pallido grigiore del ricordo, in una danza al di là del tempo che li avvina, senza che però riescano mai a toccarsi.

Infine, così come era stato per ANNE, Abbi Cura Di Me vede la partecipazione di Andrea Crimi in qualità di interprete e il testo è a cura dello stesso Di Matteo e del songwriter Simone Pozzati. Alle chitarre troviamo Simone Sciarresi e Chiara Carcano, e alla batteria Paola Caridi, mentre la produzione è affidata al noto arrangiatore italiano Mario Natale.