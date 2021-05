isola-dei-famosi:-nuovo-cambio-della-programmazione

L’isola dei famosi sta per arrivare alla fine di questo percorso televisivo fatto di molti abbandoni e tantissimi infortuni; dopo un primo cambio di programmazione causato da problemi logistici con la versione spagnola del programma, è in arrivo un nuovo problema per il reality della sopravvivenza che riguarda la diretta prevista per il 28 maggio. Scopriamo cosa accadrà.

L’isola dei famosi continua ad affrontare un problema dopo l’altro e, nonostante tutto, a restare in piedi e lottare per la sopravvivenza dello show; dopo un primo grosso scoglio che ha costretto a mandare diverse dirette in differita, per poi spostare l’appuntamento del giovedì al venerdì, arriva un nuovo cambio di programma.

Questa volta non sono i “cugini” spagnoli di Supervivientes a dare problemi, a causa dei quali il giovedì non è più la serata dedicata all’isola, ma dipende da un “potere” più grande.

Stiamo parlando di una delle telenovelas più famose e seguite in tutto il globo: Il Segreto.

Il Segreto “sfratta” i naufraghi

Questa 15esima edizione dell‘Isola dei famosi non è riuscita mai a decollare, nonostante un inizio in termini di ascolti decisamente positivo; alcune puntate non hanno superato nemmeno i due milioni di telespettatori, restando sempre al di sotto della concorrenza.

La finale prevista per il prossimo 7 giugno incoronerà il naufrago che vincerà un montepremi di 100.000 euro, di cui la metà andrà in beneficenza; nel frattempo, per quanto riguarda le dirette previste per il 24 e 28 maggio, quella del 28 non ci sarà.

Il motivo è la messa in onda di una puntata speciale de “Il Segreto” che andrà a sostituire l’isola solamente per quella diretta che non verrà recuperata e salterà direttamente, per poi tornare lunedì 31 maggio.

Per quanto riguarda la prossima edizione, nonostante questa non sia andata particolarmente bene, i diritti per la messa in onda sono stati acquistati, di conseguenza il programma è confermato per il 2022, per il cast di opinionisti e conduttrice la questione è ancora molto nebulosa.