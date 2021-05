isola-dei-famosi-2021,-iva-zanicchi-nella-bufera,-una-sua-frase-scatena-il-caos-sui-social

Spread the love











Isola dei famosi 2021, il reality di Canale 5 è entrato ormai nel vivo. Nel corso delle puntate che sono andate in onda in queste settimane, sembra che non siano mancati i colpi di scena, così come le polemiche e le discussioni non soltanto tra i vari naufraghi, ma anche tra la conduttrice ed il suo inviato. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti, così come in realtà accade un po’ in tutte le edizioni.

Isola dei famosi, i telespettatori preoccupati per il dimagrimento dei naufraghi

Ad ogni modo, in questi ultimi giorni tanto si è parlato del dimagrimento dei vari concorrenti. Così come è accaduto nelle edizioni passate, anche quest’anno questo fenomeno sembra che stia preoccupando molto i telespettatori che hanno visto alcuni naufraghi molto dimagriti. Per questo motivo, nella puntata andata in onda lunedì 17 maggio 2021, sembra che la conduttrice prima di chiudere la diretta abbia lanciato una clip. Attraverso questa, la conduttrice Romana ha voluto fare un punto su quanti chili effettivamente abbiano perso i naufraghi che attualmente si trovano ancora in Honduras.

Quanti chili hanno perso i naufraghi? Gli uomini più colpiti

Sembrerebbe che ad aver perso più chili siano stati proprio gli uomini rispetto alle donne. In cima alla classifica ci sarebbe Roberto Ciufoli, ovvero il noto attore che da 75 kg è passato a 59. Anche Andrea Cerioli ovvero l’ex tronista approdato soltanto dopo alcune settimane dall’ inizio del programma, sembra aver perso tanti chili passando da 80 a 64. Ad aver perso tanti chili è stato anche Awed che da 75 kg oggi ne pesa 59, come Ciufoli. Tra le donne invece ad aver perso più kg sembra essere Valentina Persia, che all’incirca è dimagrita circa 15 kg, passando da 75 a 60. Sembrerebbe che anche l’ultima arrivata ovvero Isolde Kostner sia dimagrita tanto, perdendo circa 9 chili da quando è arrivata su Playa Reunion. Ad averne persi di meno è Miryea Stabile, che è dimagrita solo sei chili.

Le parole di Iva Zanicchi accendono la polemica

Sembra che dopo aver mostrato la classifica, Ilary poi abbia interpellato i suoi opinionisti. Sembra che a far discutere sia stata una frase di Iva Zanicchi, la quale sembra aver detto “Più magri si è, meglio si sta”. Queste parole non sono affatto piaciute ai telespettatori a casa, i qual hanno interpretato queste parole in malo modo. Sembra che le parole dell’opinioniste siano state prese come una sorta di incitazione a dimagrire sempre di più.

