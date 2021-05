Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio scopre cosa turba Marta?

“E(v)viva la moda al Paradiso”: questo il titolo del giornale che Vittorio legge a Marta nella puntata 151 della stagione 5. La giovane è meno entusiasta del marito perché ha in testa la proposta della Sterling. “La foto è venuta bene comunque”: da questo commento di lei, Conti si accorge che c’è qualcosa che non va. Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio scopre cosa turba Marta? Marta dice a Vittorio dell’offerta della Sterling?

Vittorio restituisce il cornetto a Armando. Il capo magazziniere glielo ha lasciato il giorno prima sulla scrivania. A dire la verità gli ha portato fortuna. Dante è in partenza. Vittorio adesso deve stare attento con Marta. Durante il weekend gli è sembrato di tornare indietro nel tempo a quando erano fidanzati. Non è tutto rose e fiori, però… A Conti stamattina Marta è parsa distante. Forse c’era qualcosa che la turbava. Armando lo sprona a avere coraggio. Alla fine Vittorio si riprende il cornetto con la promessa di Ferraris: lui non ha visto niente!

Il Paradiso delle Signore 5 Marta dice a Vittorio dell’offerta della Sterling?

Vittorio è nel suo studio quando entra Marta che si è dilungata con la zia. Gli dice che ha visto Dante al Circolo. Romagnoli in procinto di partire. Conti non le ha detto che si sono incontrati e salutati senza rancori. “Ci siamo salutati da amici” racconta Marta. Vittorio chiede alla moglie cosa ci sia che non vada. Lei si inventa un mal di testa, alla luce del quale forse non è il caso di guardare i bozzetti.

Marta guarda le fotografie dei primissimi tempi al Paradiso in un album a Villa Guarnieri. Le vengono in mente i primi momenti con Vittorio. Adelaide commenta che il suo talento era visibile già da allora. Marta si sente cambiata e non sa se è un bene. Per la zia è cresciuta ma la parte migliore di lei è intatta. La giovane è turbata dalla proposta di Alan Sterling. Si sente avvolta da una strana nostalgia. La zia, allora, le chiede se ne abbia parlato con Vittorio. Adelaide è certa che dovrebbe dirglielo “e tu sai il perché”.

Il Paradiso delle Signore 5 Marta dice a Vittorio dell’offerta della Sterling seguendo il consiglio della zia o Vittorio lo scopre da solo?

ATTENZIONE SPOILER: non continuare a leggere se non vuoi sapere cosa succede nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5.

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 152: Marta Guarnieri interpretata da Gloria Radulescu. Credits: Rai

Nella puntata 154 della stagione 5 Vittorio scopre che Marta gli ha mentito in merito all’offerta della Sterling…