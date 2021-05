“Il G20 finanzi test, vaccini e terapie ant-Covid in tutto il mondo. O dall’emergenza non si uscirà”

Ora che la campagna vaccinale in Europa sta accelerando, le temperature sono in aumento e l’Italia registra il minor numero di morti per Covid da sette mesi a questa parte, gli occhi sono puntati sulla ripresa del turismo. I vacanzieri che sognano la tanto agognata granita al limone, il caldo torrido e le spiagge potebbero essere fortunati. Con la Ue avviata a raggiungere il 70% circa di immunità dal Covid-19 entro l’estate, per molti si profila una pausa. Ma altrove la realtà è del tutto diversa.

Nel mondo il Covid-19 continua a seguire un andamento catastrofico. I sistemi sanitari sono al collasso. In India, Brasile e ora Nepal lo scenario è straziante – e le crisi sanitarie e umanitarie sono in aumento in molte parti dell’Asia meridionale, in America centrale e meridionale e in Medio Oriente.

Queste forti ineguaglianze vanno affrontate con urgenza. Venerdì i leader politici delle nazioni più ricche del pianeta si riuniranno a Roma per il Global Health Summit (Vertice mondiale sulla salute). L’Italia in qualità di presidente del G20 e copresidente del summit si trova in posizione straordinaria per spronare questi Paesi a unire le forze per affrontare questa terribile crisi.

Il G20 ha il potere di porre termine alla pandemia in questo frangente di massima criticità. Può provvedere per quasi il 90 per cento a garantire un’equa distribuzione in tutto il mondo degli strumenti Covid 19.

L’italia, ora al timone del G20, dovrebbe consolidare il ruolo importante avuto durante la pandemia. Un anno fa assieme alla Commissione europea, il Paese ha guidato le prime iniziative mirate a far progredire gli strumenti Covid-19, facendo appello alla solidarietà e al coordinamento globale. Dopo soli due mesi di presidenza del G20, l’Italia ha chiesto di trovare soluzioni sostenibili per finanziare la risposta alle crisi pandemiche istituendo un panel indipendente di alto livello per il finanziamento dei beni comuni globali per la salute. Ora deve proseguire con questo slancio e unire il G20.

Se il G20 rimarrà indietro la pandemia tornerà fuori controllo. Garantire alla popolazione mondiale l’accesso ai vaccini contro il Covid-19, alle cure e ai test, è l’unico modo per abbattere i contagi, ridurre i decessi e impedire l’emergere di nuove pericolose varianti.

Come sostiene giustamente Ursula von der Leyen, è arrivato il momento di passare dalle soluzioni ad hoc a un sistema sostenibile, che sia efficace per il mondo intero. L’unico modo per realizzare questo obiettivo è finanziare l’ Act-Accelerator – l’unico sistema globale che garantisce accesso equo agli strumenti Covid-19.

L’ Act-Accelerator è pronto a rendere disponibili vaccini e farmaci vitali ove sono più necessari. Ma per farlo ha ancora bisogno di 15 miliardi di euro quest’anno. La somma corrisponde a meno dell’1% della spesa che i governi hanno destinato ai pacchetti di stimolo per sanare le conseguenze del Covid-19.

La Commissione Europea, che presiede il summit assieme all’Italia, ha già erogato un ingente contributo all’Act-Accelerator giocando un ruolo chiave all’interno del Team Europe. L’Europa, Italia inclusa, dovrebbe dare un contributo aggiuntivo pari almeno a 7,2 miliardi di euro, distribuiti tra vaccini, terapie, diagnostica e sistemi sanitari.

A fronte della limitata disponibilità di vaccini nel 2021, è un imperativo scientifico ed economico utilizzare le dosi secondo criteri il più possibile strategici, ossia proteggendo ovunque i soggetti più vulnerabili, operatori sanitari inclusi.

Estendere la vaccinazione al mondo intero rientra nell’interesse scientifico, sanitario ed economico di ogni nazione, al di là della valenza etica della scelta. Se consentiamo al Covid-19 di diffondersi ulteriormente, il virus continuerà ad evolvere, aumentando il rischio di nuove varianti più contagiose che supereranno i confini e potrebbero sfuggire ai vaccini e alle terapie.

I primi vaccini non devono essere appannaggio dei ricchi. Questa settimana gli Stati Uniti si sono fatti avanti con la più grande donazione di vaccini fino ad oggi. Anche i paesi come il Regno Unito e l’Ue, che hanno acquistato la maggioranza delle forniture esistenti di vaccini, devono provvedere con urgenza a condividere le dosi con il resto del mondo, in concomitanza con le campagne vaccinali nazionali e attraverso il Covax. E senza ulteriori indugi devono stabilire i tempi di incremento delle donazioni man mano che aumenta la percentuale della popolazione vaccinata.

Rischiamo di andare verso un mondo spaventosamente frammentato. Se i paesi che possono permettersi di condividere non lo faranno la pandemia si trascinerà fino a tutto il 2022 e oltre – con altri morti, sofferenze e disagi economici per tutti. Le grandi sfide del XXI secolo superano i confini – cambiamento climatico, infezioni farmacoresistenti, malattie infettive nuove e già note. Se oggi non uniamo le forze creremo un modo ancora più ineguale, rendendo notevolmente più dificile affrontare queste problematiche comuni.

Possiamo uscire da questa crisi e il Covid-19 nel 2021 può essere a livello globale una malattia curabile e prevenibile, ma solo a patto di dare alla scienza sostegno sufficiente a tenere il passo con l’evoluzione del virus e solo se i paesi, ricchi e poveri, ne beneficiano in maniera paritaria. Non sono ammessi ulteriori ritardi né scuse.

(Traduzione di Emilia Benghi)