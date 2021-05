Il fior di latte a lenta maturazione: tutta l’artigianalità casearia campana in un boccone

Sorì Italia è un’azienda in cui la tradizione è importante, ma lo è altrettanto l’innovazione tecnologica. Arrivati alla quinta generazione, producono latticini mantenendo le caratteristiche della tradizione artigiana di sempre, coniugata con i volumi, la costanza, e gli standard qualitativi propri dell’industria, in modo da avere qualità e artigianalità in un solo prodotto. Gaetano Sorrentino, socio della Sorì Italia, ci spiega come il fior di latte, grazie a questo trattamento innovativo, «assume caratteristiche specifiche in termini di aspetto e consistenza, oltre che di sapore nonché di aroma inconfondibile. È perfetto da consumare solo, ma sulla pizza al pomodoro esprime il meglio di sé, arrivando a sciogliersi senza bruciare, per un connubio indimenticabile».

L’azienda sorge in un contesto particolare: «Siamo in una zona incredibile – spiega Gaetano – in un’area dominata dal più antico apparato vulcanico della Campania, il Roccamonfina appunto, nato circa 600.000 anni fa, simile per forma al Vesuvio, ma molto più esteso. Qui è tutto immerso nella natura, e ci sono moltissime sorgenti d’acqua, la stessa che noi utilizziamo per creare le nostre mozzarelle”. L’acqua infatti serve per produrre, raffreddare, rassodare e per accompagnare il prodotto in vendita, nonché per sanificare le aree produttive. Riveste un ruolo centrale in un’Azienda Casearia. “L’attenzione che riserviamo al nostro territorio – precisa Gaetano – si percepisce dai nostri prodotti, perché lavorare in un’area protetta priva di inquinamento, è il miglior ingrediente che si possa avere».