Grave incidente stradale a Savigliano: la vittima è il 69enne Francesco Podestà

Francesco Podestà: è questo il nome della persona deceduta questa mattina a seguito dell’incidente stradale avvenuto verso le 7.00 sulla Strada Provinciale 662 di Savigliano.

L’uomo, 69enne saviglianese si trovava alla guida della sua auto, quando per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente con tre veicoli: due automobili e un mezzo della nettezza urbana. Oltre al decesso ci sarebbe anche un ferito grave.