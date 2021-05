Spread the love











Secondo alcune indiscrezioni l’ex premier Giuseppe Conte starebbe pensando di riassumere Rocco Casalino nel nuovo Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte, è al lavoro per rifondare il Movimento 5 Stelle. Il compito non è facile soprattutto perché al momento l’associazione Rousseau che detiene i nomi degli iscritti non sembra intenzionata a comunicarli ai penta stellati. Nonostante questo, l’ex […]

L’articolo Giuseppe Conte e Rocco Casalino di nuovo insieme? proviene da Leggilo.org.

