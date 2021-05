Giulia Salemi una furia contro Ilary Blasi “Ma tu perchè … ?

Spread the love











Giulia Salemi da diverse settimane è in prima linea per difendere la madre che ha partecipato all’edizione attualmente in corso dell’Isola dei famosi. L’ex gieffina e nota influencer è presente puntata dopo puntata per seguire la madre e sostenerla più da vicino. Nel corso di queste puntate non sono comunque mancati i colpi di scena e le frecciatine di Giulia nei confronti degli altri naufraghi e questa volta pare anche nei riguardi di Ilary Blasi. Ebbene si, nel corso della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 17 maggio sembra essere accaduto qualcosa tra la Salemi e la conduttrice che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa? Facciamo un pò di chiarezza.

Isola dei famosi, Fariba Tehrani in punizione

Fariba Tehrani è la madre di Giulia Salemi, la nota influencer ed ex gieffina. La donna ha fatto un percorso piuttosto interessante ed è stata costantemente seguita dalla figlia che ha sempre preso le sue difese. Giulia lo ha fatto anche ieri sera, dopo che Fariba sembra sia stata punita perchè sembra aver confessato agli altri naufraghi la presenza di Playa Imboscadissima. Fariba avrebbe negato categoricamente di aver detto qualcosa del genere, sostenendo che in realtà sono stati altri altri naufraghi a non essere stati poi così tanto discreti. Ad ogni modo, fino a prova contraria, la redazione ha ritenuto che Fariba sia stata l’unica ad aver spifferato tutto e per questo motivo è finita in nomination d’ufficio per punizione. Come prevedibile Giulia Salemi si è particolarmente adirata per questa decisione.

Giulia Salemi non ci sta e sbotta sui social

Ovviamente questa decisione non è affatto piaciuta a Giulia Salemi, la quale Twitter si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro. L’influcencer avrebbe pubblicato un video dove Ilary Blasi ha spoilerato in diretta l’esistenza di questa Playa, chiedendo anche il motivo per cui nei riguardi della conduttrice non sia stato preso alcun tipo di provvedimento. “Hanno punito Ilary per lo spoiler? Ah no…”, queste le parole della Salemi che ha utilizzato l’ironia per dire però il suo pensiero.

Poi l’influencer si sfoga

Che Giulia si fosse tanto infastidita per la punizione data alla madre, lo avevamo capito tutti ma il suo post ha poi confermato ogni dubbio. Sembra che però subito dopo Giulia abbia voluto scusarsi, dicendo di aver fatto un pò di ironia. “Scusate ho fatto un commento ironico…”, ha scritto ancora Giulia, piuttosto infastidita per la punizione inflitta alla madre.

