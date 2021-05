gianni-sperti-su-ida-platano-e-armando-incarnato-“sono-quasi-certo-che-…”

Spread the love











A Uomini e donne non c’è mai tregua, liti, incomprensioni, frecciatine al veleno e segnalazioni sono il sale di un programma che non conosce stanchezza. Gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari sono ormai diventati molto diffidenti e hanno sempre le antenne dritte, pronti a scoprire chi arriva in trasmissione più per voglia di notorietà che per trovare l’anima gemella.

Però, anche Gianni e Tina sono pronti a emozionarsi quando, cavalieri e dame sono sinceri e, senza tirarla troppo per le lunghe, quando si riconoscono e si incontrano sono pronti a lasciare la trasmissione quasi subito cosa che, per la verità, accade di rado.

Gianni Sperti dice la sua su Ida Platano e Armando Incarnato

Ida Platano, dopo la sua travagliatissima storia d’amore con Riccardo, è tornata in trasmissione per cercare un uomo che, e di questa ne è ormai convinta, non sarà mai più Riccardo Guarnieri. Gianni Sperti, grande amico di Ida, ha detto la sua sul ritorno dell’amica e su un’eventuale storia con Armando: “Sono quasi certo che non commetterà più questo errore. Ida è una donna sensibile, molto predisposta ad amare e bisognosa d’amore. Secondo me Armando non potrebbe mai renderla felice. Sono comunque contento di rivederla in studio, rinata e con gli occhi più sereni”.

Gianni Sperti ha voluto parlare anche di Tina Cipollari che, oltre ad essere l’altra opinionista del programma e, dunque, sua collega è anche una grande amica.

L’ex marito di Paola Barale ha detto: “Tina è un vulcano e la sua presenza è importante per me, una spalla… tranne quando va a fare merenda, anzi quando ruba la mia, di merenda. Ci sentiamo spesso, ci raccontiamo soprattutto le avventure e disavventure delle nostre vite personali. Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone intime. Quando siamo insieme spesso litighiamo per pareri discordanti ma quando siamo lontani ci manchiamo a vicenda”.

Ida Platano dice la sua sull’ex Riccardo Guarnieri

Ida Platano che ha deciso di tornare in trasmissione dopo aver tanto sofferto per la fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri ha detto: “Se mi ha fatto piacere rivederlo? Diciamo di sì. Non pensavo, ma mi ha fatto bene rivederlo perché ho avuto la certezza di aver chiuso davvero un capitolo della mia vita. Gli auguro di trovare la sua serenità, tutta la felicità di questo mondo perché dopotutto, e nonostante tutto, gli voglio bene e penso che sarà per sempre così. Però tra noi è finita davvero”.

