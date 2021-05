Gerry Scotti, c’è la conferma: i fan non aspettavano altro

Spread the love

Gerry Scotti, c’è la conferma sul futuro: i fan non aspettavano altro, sarà una lunga estate insieme al popolarissimo conduttore

La staffetta ha funzionato e funziona. Perché combattere con una concorrenza importante come quella de L’Eredità non è facile, ma a Canale 5 sanno come fare. Un po’ di Gerry Scotti, un po’ di Paolo Bonolis e il pubblico è accontentato.

Gerry Scotti (Instagram)

Succederà anche nelle prossime settimane e per tutta l’estate, lo confermano i palinsesti di Mediaset per i prossimi mesi che saranno divisi tra programmi nuovi e repliche. Ma oggi arriva anche la notizia che tutti i fan dello zio Gerry aspettavano. Basterà aspettare poco e finalmente ci sarà una novità.

Come conferma il portale specializzato BubinoBlog infatti domenica 23 maggio su Canale 5 in programma l’ultima puntata di Avanti un altro!. Poi ricomincerà la staffetta e per tutta l’estate toccherà di nuovo ai game show di Gerry. Usiamo il plurale perché prima partiranno le repliche di Caduta Libera fino a metà luglio, seguite poi da quelle di Conto alla rovescia.

Gerry Scotti, arriva la buona notizia per i fan. Ma ci sono novità anche per Paolo Bonolis

I fan di Paolo Bonolis però non devono preoccuparsi. Ci sono ancora due puntate di Avanti un Altro – Pure di sera, in programma domenica 23 che domenica 30 maggio. Due speciali del game show condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti che però non saranno gli unici.

Paolo Bonolis (screenshot da Instagram)

Di recente infatti il conduttore ha fatto capire che ci sono anche altre puntate del suo programma già registrate, non solo degli speciali. Almeno una cinquantina che erano state registrate quando ancora il pubblico poteva occupare tutto lo studio ma che sono state tenute in congelatore perché i tempo non erano ritenuti maturi.