attori-che-hanno-fatto-morire-il-loro-personaggio

Quando un personaggio muore perché lo vuole l’attore

Quando un personaggio muore perché lo vuole l’attore. La morte di alcuni dei nostri personaggi preferiti a volte non è dovuta alla scelta dei creatori della serie ma dell’attore che ha interpretato il personaggio (per ragioni di lavoro, di discrepanze). Ecco quali attori hanno deciso di far morire il loro personaggio!

Patrick Dempsey – Grey’s Anatomy

Credits: ABC

Sarà un duro colpo per i fan di Grey’s Anatomy scoprire che la morte del dottor Derek Shepherd è tutta colpa di Patrick Dempsey!

continua a leggere dopo la pubblicità

Ma perché l’attore ha voluto lasciare la serie tv che lo ha reso famoso e lo ha consacrato sex symbol per tutte le donne del pianeta? Si vocifera che Patrick Dempsey non andasse più molto d’accordo con Shonda Rhimes, la creatrice della serie tv. Il motivo? Si comportava troppo “da divo” sul set. Altre voci invece alludono ad una relazione galeotta avuta con una collega o un membro della crew di produzione, non dimentichiamo che Patrick è sposato con la truccatrice professionista Jillian Dempsey.

Patrick Dempsey però ha sempre sostenuto che la sua uscita di scena sia dovuta ad altri impegni professionali e alla volontà di andare oltre. “Penso che dopo un certo periodo di tempo, non importa quanti soldi uno ha guadagnato, penso che chiunque voglia prendere il controllo della propria vita lavorativa”. Tra le tante dichiarazioni, Patrick Dempsey ha anche affermato di aver amato il modo in cui il suo personaggio esce di scena. “Credo che sia stata davvero interessante. Ha svegliato letteralmente la gente. Ed è stato simbolico in molti modi”.

Shannen Doherty – Streghe

Credits: The WB

Una morte scioccante e inaspettata per i fan è stata senza dubbio quella del personaggio di Prue Halliwell nella serie tv Streghe. Ma nonostante le proteste dei fan dopo l’uscita di scena dell’attrice Shannen Doherty che la interpretava, la serie tv è riuscita a sopravvivere con la sostituzione della sorella Halliwell con una sorellastra, Paige Matthews, interpretata dall’attrice Rose McGowan.

continua a leggere dopo la pubblicità

Si vociferava che l’attrice Shannen Doherty litigasse con tutti sul set di Streghe. In particolare non riusciva ad andare d’accordo con la collega Alyssa Milano, l’interprete di Phoebe Halliwell, con la quale a quanto pare sembra che abbia litigato per più di 3 anni. Come è andata a finire? L’attrice ha lasciato la serie nel 2001 e il suo personaggio è stato ucciso da un demone. A quanto pare Shannen Doherty non vedeva l’ora di andarsene…. Ora però a distanza di anni sembra si siano riappacificate… meno male!