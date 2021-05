arriva-l’ultima-puntata-di-buongiorno,-mamma

Di Buongiorno, mamma l’ultima puntata quando va in onda su Canale 5?

Quando va in onda l’ultima puntata di Buongiorno, mamma su Canale 5? Ce lo chiediamo dopo esserci appassionati al toccante racconto familiare racchiuso nella fiction Mediaset con protagonista Raoul Bova, qui nei panni di papà Guido Borghi.

Raoul Bova (Guido Borghi) nella fiction Buongiorno, Mamma Credits: Mediaset

Accanto al noto attore italiano troviamo anche Maria Chiara Giannetta (Anna), Serena Autieri (Miriam), Beatrice Arnera (Agata) e tanti altri ancora. Scopri qui il cast completo di Buongiorno, mamma!

Diretta da Giulio Manfredonia (Sotto Copertura e Sotto Copertura – La cattura di Zagaria), la fiction Mediaset è una produzione Lux Vide in onda su Canale 5 nel corso di sei prime serate.

Quando assistere quindi all’ultima puntata della fiction? Per l’ultimo imperdibile episodio Mediaset applica un piccolo cambio di palinsesto, rimandando l’appuntamento da mercoledì a giovedì 27 maggio 2021 in prima serata su Canale 5.

Buongiorno, mamma finale e numero puntate

Quante sono in tutto le puntate di Buongiorno, mamma e quando vanno in onda su Canale 5? La fiction con Raoul Bova è formata in tutto da 12 episodi per sei puntate, in onda quindi nel corso di sei prime serate. L’ultimo appuntamento è previsto per giovedì 27 maggio 2021 dalle ore 21:40 circa.

Prima puntata – 21 aprile 2021

– 21 aprile 2021 Seconda puntata – 28 aprile 2021

– 28 aprile 2021 Terza puntata – 5 maggio 2021

– 5 maggio 2021 Quarta puntata – martedì 11 maggio 2021

– Quinta puntata – 19 maggio 2021

– 19 maggio 2021 Sesta puntata– giovedì 27 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Buongiorno, mamma su Canale 5 è soggetta a variazioni.

Buongiorno, mamma in diretta e in streaming Se non sei riuscito a seguire gli appuntamenti in prima serata su Canale 5, come fare a recuperare Buongiorno, mamma in streaming? A partire dal mercoledì 21 aprile 2021 la fiction con Raoul Bova debutta su Canale 5 e in contemporanea anche su Mediaset Play Infinity. Si tratta della piattaforma gratuita dove recuperare, e guardare persino in diretta streaming, i tuoi programmi preferiti in onda sui canali della Rete.