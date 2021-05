alessia-marcuzzi-rivela-il-suo-dramma:-“sono-vittima-da-anni”

Alessia Marcuzzi racconta di essere vittima da anni di una pratica molto comune al giorno d’oggi, un incubo nato nell’Era Digitale

Alessia Marcuzzi è una delle donne dello spettacolo più attive sui social network. Il suo profilo Instagram conta più di 5 milioni di followers che, quotidianamente, seguono il suo lavoro e la sua vita privata, nonché tutto ciò che la conduttrice decide di pubblicare.

Al settimanale Oggi, la modella ha spiegato che è angosciata dai numerosi account che si fingono lei. Una vera e propria piaga sociale che, in molti casi, ha portato a problemi e danni a persone che credevano fosse la vera Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi, tutte le minacce di morte e la sua decisione

Grazie al settimanale Oggi, tuttavia, sono riusciti a risalire alla vera identità di uno dei tantissimi account fake creati a suo nome. La Marcuzzi ha ipotizzato, se non fosse riuscitoa a risalire a queste perone, a cosa sarebbe potuto accadere e si è detta molto angosciata.

Le persone del mondo dello spettacolo – e non solo – sono spesso prese di mira sui social. I cosiddetti “leoni da tastiera” sono sempre più presenti ed in alcuni casi anche pericolosi. Al settimanale Oggi, infatti, Alessia Marcuzzi non ha nascosto la sua preoccupazione nei confronti delle minacce di morte che riceve quotidianamente e di cui, però, non ha mai parlato finora.