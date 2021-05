+AGGIORNAMENTO+ Grave incidente a Savigliano: c’è un morto

Spread the love

Foto copyright Ideawebtv.it

Dopo l’incidente di lunedì 17 maggio, che aveva visto coinvolti due veicoli, la Strada Provinciale 662 di Savigliano è di nuovo teatro di uno scontro stradale, questa mattina, 19 maggio.

Alle ore 7.15, infatti, i Vigili del Fuoco di Saluzzo e Savigliano e i Carabinieri locali sono stati chiamati a intervenire nuovamente sulla tratta saviglianese in direzione Marene, per via di un incidente stradale.

Ad essere coinvolti, questa volta, tre veicoli: due automobili e un mezzo della nettezza urbana.

Gli interventi sono ancora in corso (7.30) e non si conoscono ancora le cause dello scontro.

Aggiornamento (7.55). Da Savigliano arrivano notizie drammatiche: lo scontro è stato violentissimo e c’è un morto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.