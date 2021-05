tra-i-ragazzi-in-fuga-verso-l’europa:-“ho-nuotato-fin-qui.-non-voglio-tornare”

CEUTA – I soldati spagnoli schierati sulla spiaggia di El Tarajal, vicino al confine col Marocco, per cercare di contenere il massiccio arrivo di migranti (più di seimila da lunedì nella città autonoma), riescono a malapena ad aiutare gli stranieri che arrivano esausti su questo confine di sabbia. «Non sappiamo nemmeno quanti ne abbiamo portati in ospedale», dice la Croce Rossa. Le squadre d’emergenza sembrano lepri che corrono lungo la riva del mare. Da un capo all’altro della spiaggia che costeggia la recinzione del passaggio di frontiera riposano persone esauste, quasi tutte di origine subsahariana.

Sulla riva del mare, un giovane cerca di camminare con la vista offuscata e una ciambella da bambino in mano. Due soldati lo invitano a passare, ma è sfinito e si ferma tra due rocce. Non è in grado di alzarsi. I soldati lo sollevano prendendolo per i piedi e per le mani, incoraggiandolo: «Forza, lì c’è la Croce Rossa». Alla fine crolla con la faccia a terra ma c’è poco tempo per occuparsi di lui perché l’équipe sanitaria corre a cercare di rianimare un altro giovane che sta per avere le convulsioni per stanchezza o ipotermia. «Mettetelo supino!» gridano prima di raggiungerlo e assicurarsi che respiri. Lunedì, una persona è morta nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto.

Le truppe dell’esercito, schierate con quattro blindati, hanno tirato fuori dall’acqua ragazzi che sembrano minorenni. Siedono sulla riva. Gruppi di giovani sono in piedi, in acqua, di fronte ai militari che hanno formato un cordone sulla riva. In mare si vedono le teste dei nuotatori che non si sono ancora avvicinati a riva. Tra le due barriere antimigranti, gli “espigones”, protette da grate, quattro blindati sono davanti alla recinzione. Dalle vicinanze giunge lo strepito di spari a salve. Sono candelotti fumogeni lanciati dalle forze marocchine, cercano di riportare indietro i ragazzini che corrono su quel tratto di spiaggia che sembra terra di nessuno. Cinque giovani riposano a terra, sfiniti e assistiti dalla Croce Rossa.

Passato mezzogiorno, la situazione sembra essersi un po’ calmata. Sulla spiaggia, gruppi di giovani camminano verso il Marocco. Tornano a casa. Rientrano volontariamente, dopo aver passato la notte in strada. Amar, di Ceuta, dice che qualche ora fa ha lasciato suo cugino alla frontiera. «Che poteva fare qui?». Fatima, anche lei di Ceuta, si aggira intorno al capannone di El Tarajal, dove i 1.500 minori entrati lunedì sono seduti per terra in attesa che i volontari portino loro da mangiare. Sta cercando il figlio 16enne di suo cugino. «Non ne sappiamo più nulla – dice preoccupata – mi ha chiamato piangendo; ha passato tutto il pomeriggio e tutta la notte qui a Ceuta. Era deciso a entrare, ha visto la frontiera aperta e si è tuffato».

Parenti e genitori si disperano cercando i minorenni che non sono stati ancora registrati. Samira, 35 anni, di Fnideq, sa invece dov’è suo figlio Ilias, 15 anni. Entrambi hanno attraversato a nuoto lunedì pomeriggio. La madre grida da un muro sopra la zona industriale: «Ilias!»; e lui risponde dal mucchio di ragazzini seduti a terra. «Mia figlia ha 20 anni, vuole studiare, vuole vestiti, vuole tutto, e io non posso darle niente».

Guadagnava 400 euro al mese come colf a Ceuta, prima che la frontiera fosse chiusa per la pandemia. Ora cerca di arrangiarsi. L’ex datrice di lavoro «mi aiuta, ma un mese sì e un mese no. Avevo tutti i documenti in regola e ora sono qui come irregolare. Che farò adesso, con mio figlio? Se mi rimandano in Marocco lo lascio qui? Mi si spezza il cuore».

traduzione di Luis E. Moriones