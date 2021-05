Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, Valeria Liberati: auguri speciali per il suo compleanno

Valeria Liberati è una delle protagoniste di Temptation Island più amate di sempre; molto seguita sui social, oggi è il suo compleanno, per l’esattezza sono 28 candeline in questo 18 maggio. Per la bella influencer romana sono arrivati auguri da ogni parte d’Italia ma soprattutto da alcuni compagni di viaggio con i quali ha condiviso i 21 giorni nel villaggio di Temptation.

Valeria Liberati è una delle protagoniste di Temptation Island; concorrente di una delle ultime edizioni, in coppia con il suo ragazzo Ciavy Maliokapis ha fatto impazzire e sorridere mezza Italia per il suo carattere molto verace e simpatico.

Dopo un periodo di riflessione, la bella nail artist romana è tornata con il suo Ciavy che, nel corso del reality, non era stato molto “ligio” al dovere di bravo ragazzo, esponendosi un po’ troppo con le single.

Oggi 18 maggio Valeria compie 28 anni e Ciavy è ancora tra gli invitati. La bella Liberati ha ricevuto auguri da ogni parte d’Italia e soprattutto da alcuni ex compagni di viaggio della sua esperienza nel reality di Witty tv.

Valeria Liberati compie 28 anni: gli auguri degli ex amici di reality

Bella e forte, Valeria si è fatta apprezzare non solo dal pubblico a casa, ma anche dai suoi amici nel corso del reality di Witty tv; soprattutto con Manila Nazzaro e Antonella Elia, concorrenti Vip dell’edizione mista del 2020, che per il suo 28esimo compleanno le hanno fatto gli auguri tramite bellissime stories di Instagram.

Manila inoltre rilancia con gli auguri anche una proposta di vacanza al mare insieme, dimostrando quanto questa esperienza abbia unito le due donne da un legame sincero di amicizia.

Ciavy ha ironizzato, ma allo stesso tempo dimostrato quanto il suo impegno con Valeria sia reale; anche Antonella Elia si è aggiunta agli auguri virtuali, oltre al sentito messaggio della piccola Michelle che, tramite Instagram, ha ringraziato pubblicamente la mamma per essere una persona sincera e leale.