Studio Dentistico Massaiu : Vantaggi del Digital Smile Design per l’Estetica Dentale

La tecnica è stata elaborata in Brasile dal dott. Christian Coachman e si è rapidamente sviluppata in tutto il mondo, principalmente negli Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Spagna e Italia, dove una gran quantità di dentisti ha iniziato ad usarla.

La DSD ha il grande vantaggio di fornire al paziente un’anteprima del suo sorriso, in modo totalmente reversibile. Opera attraverso uno strumento digitale che, grazie all’utilizzo di un software appositamente progettato, elabora una ricostruzione virtuale – detta rendering – del sorriso attuale, dei suoi margini di miglioramento e soprattutto di come sarà il futuro sorriso finale che si potrà ottenere alla conclusione del trattamento.

Per raggiungere tutto ciò non servono le tradizionali impronte, che spesso provocano disagi, ma bastano delle foto in alta qualità del viso e del sorriso del paziente. A questo punto, direttamente sul computer, si effettuano le valutazioni sulla tipologia del volto, delle labbra, del sorriso e vengono applicati i canoni di bellezza “aurei”, che seguono proporzioni armoniche matematiche.

In base a questo si elaborano digitalmente i denti con forma, colore e proporzioni più adatte al singolo caso, che possono essere visualizzate comodamente sullo schermo del computer e viste dal paziente, che viene coinvolto in maniera diretta alla creazione del suo sorriso.

Ma ancora non è finita, in quanto la tecnica prevede di poter realizzare una prova “fisica” detta mockup, un lavoro reversibile in resina molto elegante che viene applicato sui propri denti per valutare, immediatamente, come ci si sentirà con il lavoro definitivo.

È solo a questo punto che, se si è certi di voler proseguire, inizia il vero e proprio trattamento.

Questo slideshow richiede JavaScript.