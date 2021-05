Il riso Venere con gamberetti e piselli è un modo semplice e di sicuro successo per preparare il riso nero, che a differenza del riso da risotti a cui siamo abituati ha una cottura diversa, più simile a quella del riso integrale. Soprattutto, vista la sua tendenza a rilasciare il colore nero anche al condimento, il riso va cotto prima e aggiunto al condimento solo alla fine.

Il riso Venere è un riso molto particolare, dal colore nero e dall’ottima tabella nutrizionale: è ricco di fosforo, magnesio e selenio, tanto da essere considerato un super food. È un riso molto versatile in cucina e può essere introdotto nei nostri menu quotidiani, senza grandi sforzi. Si tratta di un ibrido creato da un riso orientale unito a un riso occidentale da risotti, ed è nato all’inizio del 900.

L’abbinamento classico, coi gamberi, in questa ricetta viene arricchito dalla salsa di soia. Per esaltare il sapore di gamberi, preparate un brodo di pesce con gli scarti dei gamberi, una carota, una cipolla e una costa di sedano e usatelo per cuocere il riso.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

200 g Riso Venere

200 g Piselli surgelati

300 g Gamberetti

4 cucchiai Salsa Di Soia

300 ml Brodo di pesce

1 Cipolla

4 cucchiai Olio di semi di sesamo

Preparazione:

Per preparare la ricetta del riso Venere con gamberetti e piselli, preparate un brodo di pesce o del brodo vegetale.

Tritate mezza cipolla finemente e lasciate soffriggere assieme a due cucchiai di olio.

Aggiungete il riso e lasciate tostare per qualche secondo, dopodiché aggiungete due mestoli di brodo; quando sarà assorbito aggiungete altri due mestoli. Mescolate durante questa operazione e continuate finché il riso non sarà cotto.

Sbollentate i piselli in un po’ di acqua non salata, per 5 minuti.

In un’altra padella, lasciate soffriggere l’altra metà di cipolla con altri 2 cucchiai di olio e aggiungete i gamberetti puliti e i piselli sbollentati. Saltate aggiungendo due cucchiai di salsa di soia e lasciate cuocere per 5 minuti.

A cottura ultimata, aggiungete il riso ormai pronto e cotto al dente e lasciate amalgamare aggiungendo altri due cucchiai di salsa di soia.