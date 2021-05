piselli,-la-ricetta-veloce-per-un-contorno-“rinascimentale”

Piselli e carne salata sono un evergreen dal 1450, quando il Maestro Martino da Como, il più importante cuoco d’Europa nel Rinascimento, codificò una ricetta rimasta immutata nei secoli perché appetitosa. Con 1390 varietà classificate, i piselli sono stati tra i primi legumi coltivati, dal 6000 a.C. in Asia Minore. Le prime descrizioni culinarie invece risalgono al Trecento, con un purè al latte trovato in un libro francese. Come tutte le cose belle, la loro stagione dura poco ma regala grandi soddisfazioni: a Roma finiscono nella vignarola, un contorno delizioso con fave, cuori di carciofo e lattuga, mentre in Veneto si fanno risi e bisi, a metà tra un risotto e una minestra. Dalla tradizione all’avanguardia: agli chef piace trasformarli in sorbetti e gelati. Per esaltarne le note dolci.

Oggi condividiamo con voi la ricetta storica dei Piselli con carne salata, un contorno facile e veloce che piace ancora oggi. Naturalmente, potete sostituire la carne salata con cubetti di prosciutto cotto o pancetta, i bambini apprezzeranno. Visto che siamo in stagione, il nostro consiglio è di privilegiare i piselli freschi, anche se per comodità si potrebbero usare i piselli surgelati o in scatola – ma sappiamo già che il risultato finale non sarà lo stesso. Del resto, sgranare i piselli è un gesto d’antan che andrebbe riscoperto, come nella cucina della nonna.

Piselli con carne salata

Impegno Facile



Tempo 30 minuti

Ingredienti per 4 persone:

1 kg piselli freschi



100 g carne salata



cannella



saba (mosto cotto)



olio extravergine – sale

Procedimento:

Sgranate 800 g di piselli. Lavate gli altri 200 g e aprite i baccelli per il lungo, lasciando i piselli attaccati.



Scottate in acqua bollente salata i piselli sgranati, per 1 minuto, e raffreddateli in acqua fredda. Ripetete l’operazione con i baccelli semiaperti.



Tagliate la carne salata a tocchetti grandi come i piselli.



Raccogliete in una insalatiera i piselli sgranati e quelli lasciati nei baccelli, aggiungete la carne salata a tocchetti e condite tutto con sale, saba e olio, completando con un pizzico di cannella.