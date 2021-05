“Miriam Leone si sposerà a breve”: chi è il fortunato

Un’indiscrezione lanciata su TV che vedrebbe Miriam Leone convolare a nozze: già c’erano rumor a riguardo, questa volta sembra essere definitivo

“Miriam Leone si sposa con Paolo Carullo” queste le parole in diretta di Sandro Pirotta che nel corso del programma Ogni Mattina, in onda su TV8 hanno lanciato l’indiscrezione. Non è la prima volta che ci sono rumor in merito ad un possibile matrimonio dell’attrice, anche l’anno scorso diventarono insistenti a tal punto da far smentire la notizia alla stessa: “Mi dispiace deludervi, ma non vedo nessun anello. Però la persona c’è”.

Questa volta, sembra essere quella buona: il gossip lanciato questa mattina ha svelato anche qualche dettaglio in più.

Miriam Leone, le nozze annunciate: quando e dove sarà il matrimonio

Stando alle indiscrezioni lanciate da Sandro Pirotta, infatti, la vincitrice della 69° edizione di Miss Italia, convolerà a nozze il prossimo settembre in Sicilia, sua terra di nascita. Tuttavia, gli inviti non sarebbero ancora stati promulgati, né Miriam Leone ha parlato ancora di matrimonio, ma è risaputo lei stessa tenga molto alla sua privacy.

Miriam Leone, infatti, pubblica molto di rado notizie che riguardano la sua vita privata. Il suo profilo Instagram è invaso da foto personali che la ritraggono sempre da sola o, comunque, con partner lavorativi. Ad ogni modo, il matrimonio con il manager di Milano sembra essere imminente ed i preparativi sono già in corso.