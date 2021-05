maurizio-costanzo,-“alessia-marcuzzi-o-ilary-blasi-a-l’isola-dei-famosi?”-la-sua-risposta-mette-tutti-a-tacere

Spread the love











Quest’anno L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi non sta convincendo tanto, addirittura l’opinionista in studio Iva Zanicchi ha suggerito, per far alzare un pò gli ascolti, di mandare sull’isola Tommaso Zorzi che, altro opinionista dell’isola appena uscito dalla casa del grande fratello vip, ha conquistato davvero tutti.

Infatti, ora Zorsi lo si può vedere in tante trasmissioni televisive, appunto da l’Isola dei Famosi al Maurizio Costanzo show fino alla conduzione di un programma tutto suo che si chiama “Il punto Z”.

Invece, Ilary Blasi sta poco convincendo così come stanno poco piacendo i concorrenti dell’isola tanto che Maurizio Costanzo ha detto che sono così poco famosi che se vuole vedere uno che si tuffa in mare fa prima ad andare ad Ostia.

Maurizio Costanzo dice chi preferisce tra la conduzione di Ilary Blasi e quella di Alessia Marcuzzi

Fino alla scorsa edizione, a condurre l’Isola dei famosi è stata, per un po’ di edizioni, Alessia Marcuzzi che è sempre piaciuta tanto. E allora una lettrice del settimanale Nuovo ha posto questa domanda a Maurizio Costanzo che, all’interno del settimanale cura una rubrica e gli ha chiesto tra le due conduttrici chi preferisce.

La lettrice ha scritto così a Costanzo: “Credo che questo bel reality meriti una conduttrice con maggiore umanità. Quindi ridateci Alessia Marcuzzi”.

E Maurizio Costanzo ha prima elogiato Ilary Blasi dicendo che, a suo parere è molto brava a condurre ma non ha escluso che possa tornare effettivamente Alessia Marcuzzi alla conduzione.

E poi ha dichiarato: “: “Se Mediaset ha deciso di cambiare è per portare novità nel programma… Alessia Marcuzzi è molto brava, fa altri programmi al momento, ma non è detto che prima o poi non torni all’Isola. Ilary Blasi sta facendo un ottimo lavoro secondo me. Il suo stile frizzantino che piace a molti. Il suo punto di forza è la sua spontaneità e secondo me sta andando bene con questa conduzione”.

Simona Ventura dice la sua sui paragoni fatti tra lei e Alessia Marcuzzi conduttrice a L’Isola dei Famosi.

Simona Ventura per molti anni ha condotto L’isola dei famosi e la sua conduzione è sempre piaciuta tanto. Spesso l’hanno paragonata alla conduzione di Alessia Marcuzzi e lei, a questo proposito, ha detto: “Non lo so se è amata come me, però ci ha provato. Non è facile arrivare, succederebbe anche a me se sostituissi una mia collega i cui programmi le sono stati cuciti addosso”.

