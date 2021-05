l’expertise-al-tatto,-i-risultati-alla-vista:-clarins-punta-su-milano,-due-nuovi-punti-da-coin-in-corso-vercelli-e-alla-profumeria-mazzolari.

Clarins

Coin Corso Vercelli

Dopo mesi di chiusura tra le mura domestiche, finalmente le giornate si allungano, il clima e piu mite… e la voglia di scoprire la pelle si fa quanto mai incalzante!



Ma come rimetterla “a nuovo” in vista della bella stagione? Come non farsi cogliere impreparati, ora che possiamo tornare a programmare aperitivi all”aria aperta, spettacoli teatrali, cene con gli amici, Week-end al mare o in campagna, e le agognate vacanze?

Clarins, da sempre all’ascolto di donne e uomini ovunque nel mondo, e pronto a soddisfare le aspettative e le esigenze beauty dei milanesi con due indirizzi d’eccezione, dove sperimentare tutta la sensorialità di un Trattamento Professionale Clarins: 65 anni di expertise Spa distillata in una magica alchimia tra formule ricche di piante straordinariamente efficaci e il Tocco Clarins.

Clarins

Coin Corso Vercelli

Clarins

Coin Corso Vercelli



Un rivoluzionario metodo 100% manuale, famoso in tutto il mondo: una vera e propria scienza del tocco, fondata su una precisa conoscenza della pelle e del corpo, associata a formule ClarinsPRO. frutto delle ultime scoperte scientifiche dei Laboratori Clarins, che racchiudono i piu preziosi segreti di bellezza vegetali.

Un’esperienza sensoriale ineguagliabile per risultati visibili. Un momento privilegiato per evadere dai ritmi frenetici della vita quotidiana e ripartire visibilmente piu belli all’ombra della Madonnina.

Clarins Open Spa chez Coin Excelsior Milano Vercelli: dedicato a chi è super impegnato, sempre di corsa tra un appuntamento e l`altro. 30 minuti di Trattamento Professionale per una settimana in bellezza…



I Trattamenti Open Spa Clarins sono 8 trattamenti viso express per coloro che hanno poco



tempo a disposizione: effettuati in poltrona, concentrano -in soli 30 minuti -tutti i benefici



di un Trattamento Professionale Clarins.

Prima, 10 minuti di consultazione e consigli personalizzati; poi, 20 minuti di trattamento e formule alllavanguardia, applicate con il



famoso Metodo Clarins; infine, un tocco make-up per risplendere. Un menu bellezza &



benessere flash, a misura di busy life. da gustare durante la pausa pranzo, dopo l’ufficio, o



prima di un appuntamento…

Appena inaugurata, la Open Spa di Coin Excelsior Milano, in Corso Vercelli presso la



boutique Clarins, e uno shop-in-shop di 23 metri quadrati, personalizzato con i codici



colore del brand. Al piano terra di un department store completamente rinnovato, in



chiave contemporanea e sostenibile… come piace a Clarins!



per info e prenotazioni (+39) 339 8337303

Clarins Skin Spa chez Mazzolari per tutti coloro, invece, che possono prendersi il



tempo di vivere appieno l’esperienza Spa Clarins.



Nella profumeria-simbolo di Milano, un luogo unico dove pulsano il DNA e l’expertise del



brand, per un’incredibile esperienza sensoriale: nel menu, 10 Trattamenti tra Expert Viso e



Corpo, Uomo e Massaggi. 60/90 minuti di trattamento, con 15 di consulenza, per risultati



visibili e un benessere assoluto: rimodellare, tonificare, ringiovanire, idratare, drenare. Le



mani esperte della beauty therapist Clarins sapranno rispondere a ogni desiderio, dalla



testa ai piedi.



lnaugurati a febbraio 2020, 60 metri quadrati f caratterizzati da un’atmosfera calda,



intima, estremamente Cozy – con spazio welcome area & waiting lounge, una cabina con



doccia per i Trattamenti tradizionali e area Open Spa per i Trattamenti express.



per info e prenotazioni (+39) 366 6828044