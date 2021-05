Isola dei famosi, Zorzi furioso: non sopporta più Angela Melillo?

Nella diretta di ieri dell’Isola dei famosi alcuni hanno notato un atteggiamento molto stizzito da parte di Tommmaso Zorzi nei confronti di uno dei naufraghi più longevi di questa edizione. Stimo parlando di Angela Melillo che ha fatto infuriare l’opinionista a causa delle sue parole contro Miryea Stabile. Scopriamo l’aneddoto che il web sta commentando ampiamente.

Angela Melillo, a causa del suo temperamento prevalentemente pacato e pacifico, è stata soprannominata con l’epiteto di Suor Anglea; peccato che alcune esternazioni della ballerina, soprattutto quando fatte verso alcuni concorrenti, fanno scattare alcuni degli opinionisti.

Già qualche diretta fa Elettra Lamborghini aveva preso le parti di Miryea Stabile, quando gli altri naufraghi avevano dimenticato di darle la sua porzione di riso; questa volta è stato Tommaso Zorzi ad intervenire sempre in favore dell’ex pupa che, anche questa volta, è stata maltrattata dalla Melillo.

Angela Melillo ieri ha giustificato la sua nomination verso Miryea con un lungo sproloquio sugli atteggiamenti che non piacciono alla ballerina:

“Io mi sono arrabbiata così tanto perché ha detto una cosa molto pesante. Se dici ad una persona che è falsa, devi prenderti le tue responsabilità Poi ho fatto la somma di varie cose… Miryea è giovane e capisco che abbia poca esperienza, ma lei ha un comportamento che non va bene, perché sta sempre a riportare cose e in modo diverso, creando dissapori. Quando mi tocca personalmente non mi sta bene, poi quando le dici qualcosa cade dal pero. Delle volte mi sembra che tu non ragioni di testa tua, riporti frasi fatte di cui non sa neanche il significato”.