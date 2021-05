in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-18-maggio:-l’italia-riapre-a-rate.-ma-salvini-strilla-ancora

Si riapre per gradi e per Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca dal 1° giugno perché, se tutto va bene, saranno da tre settimane sotto i 50 nuovi casi ogni 100 mila abitanti in sette giorni, quindi si libereranno subito del coprifuoco notturno (ma non delle mascherine e del distanziamento). Dal 7 […]

Racconta Alessandro Barbero che nel luglio 799 Carlo non ancora Magno, re dei Franchi, è accampato in Sassonia. E si vede arrivare papa Leone III, miracolosamente fuggito a una rivolta di patrizi romani che – dice lui – gli hanno cavato gli occhi, mozzato il naso e la lingua. Il sovrano obietta che gli occhi, […]

Diritti tv B. e le 10 domande della Cedu. Ecco come risponderà l’Italia La condanna di Silvio – I quesiti della Corte europea al governo italiano

I “migliori” Israele, giustizia e Salvini: tutti i silenzi di Draghi Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno detto la loro sulla nuova escalation in Israele già venerdì. Ieri il presidente francese ha incontrato il presidente egiziano Al Sisi: entrambi si sono espressi per la fine delle ostilità. Mentre la Cancelliera ha sentito al telefono il premier israeliano, Netanyahu, assicurandogli “il completo sostegno alla protezione di Israele”. […]

Il dossier – Iniziata la corsa a sindaco di Roma Pd, l’assalto alla diligenza di Gualtieri Chiusa la partita per il candidato, scatta l’assalto alla diligenza. Nemmeno la quadra (obbligata) su Roberto Gualtieri ha sedato le continue fibrillazioni nelle correnti del Partito democratico a Roma. Anzi. La spasmodica attesa per conoscere il nome dell’aspirante sindaco del centrosinistra ha lasciato spazio a una battaglia serrata per intestarsi l’influenza politica sul futuro – […]

I forzati del digitale In 12 mesi il tempo passato in riunioni online su del 148% Il Covid19 ha cambiato in modo duraturo il mondo del lavoro, specie sul fronte digitale. Il ricorso su larga scala al lavoro a distanza ha portato a un enorme sovraccarico cognitivo che ha stremato molti lavoratori, sottoposti a un tour de force di mansioni complesse per mantenere invariata la produttività con costi umani elevatissimi. Tra […]

Hacker I sequestri ai tempi di Internet: rapiti i dati di oleodotti e sanità Cyber-security – Rubano le informazioni per il riscatto: molte aziende pagano

Cile, la Costituzione non è di Piñera Pensare che tutto è iniziato dalle massicce proteste per l’aumento del biglietto della metro, nel novembre del 2019 ed è finita con una tripla vittoria del variegato movimento di opposizione al sistema in Cile. L’ultima proprio ieri: a riformare la Costituzione del 1980 del dittatore Augusto Pinochet sarà un’Assemblea costituente formata a maggioranza da partiti […]

L’exploit Sonego, talento silenzioso ma racchetta magica Il torinese, molto meno venerato dei colleghi, al Foro ha giocato meglio di tutti: non eccelle in nulla, ma non difetta in niente. Mentalmente è fortissimo

Intelligence Inizio 2020, Mancini da Di Maio Farnesina ma l’incontro fu in sede istituzionale, lo 007 arrivò con Gratteri

Fact checking – Il caso “Franco” Audio del giudice, il “Giornale” subito in soccorso dell’ex premier L’ex presidente del collegio della Cassazione che ha condannato Silvio Berlusconi, Antonio Esposito, ieri ha dato mandato ai suoi legali di reiterare la richiesta alla Cedu, di partecipare al giudizio, presentando pure memorie, entro il 15 settembre, quando il governo italiano, a seguito dell’esposto presentato dai difensori dell’ex premier, dovrà rispondere ad alcune domande del […]

Campagna elettorale – I fondi – Versamenti super Donazioni record: i grandi industriali spingono Calenda L’ultimo big a mettere mano al portafoglio è stato Maurizio Tamagnini, ex capo di Merrill Lynch in Italia, oggi presidente del consiglio di Sorveglianza di STMicroelectronics e amministratore delegato di Fsi, il Fondo strategico italiano partecipato da Cassa depositi e prestiti. L’8 marzo del 2021 Tamagnini ha donato 10 mila euro ad Azione, il partito […]

L’intervista – Giorgio Palù – “Riformare subito la sanità” “Grande attenzione nei luoghi al chiuso, non è ancora finita” “Sarà necessario continuare a sorvegliare con grande attenzione le attività che più espongono al rischio”. Giorgio Palù, microbiologo, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, componente del Comitato tecnico-scientifico di supporto al governo, tira un sospiro di sollievo: “Non è finita, ma abbiamo cominciato a sconfiggere questo coronavirus”. Le riaperture sono premature? Non lo sono se si […] di Giampiero Calapà

Vincitori e vinti Salvini battuto, stavolta si piega: “Troppo poco” Stavolta lo strappo del 21 aprile, quando la Lega si era astenuta sul decreto sulle riaperture, non c’è stato. I voti in cabina di regia e in Consiglio dei ministri dicono che ieri il centrodestra ha deciso di non rompere. Epperò alle 18, quando Matteo Salvini decide di prendere in ostaggio i suoi ministri e […] di Gia. Sal.

L’Eccezione Coppa Italia, il lasciapassare “notturno” fatto solo per il calcio Giovedì scorso il tennista azzurro Sonego ha festeggiato da solo la storica vittoria contro Thiem agli Internazionali di Roma: era scattato il coprifuoco, gli organizzatori sono stati costretti a cacciare il pubblico a metà partita. Spiace, ma le regole sono regole. Non proprio per tutti: domani i tifosi di Juventus e Atalanta potranno trattenersi allo […]

Il mercato In nero o sottopagato: il lavoro in Italia prima e dopo il Covid Report Eures – De Luca si sbaglia: i giovani subiscono il precariato, sono costretti a restare in famiglia, ma non vogliono vivere di sussidi

Il patron di Tesla Elon Musk fa e disfa il mercato dei Bitcoin: ora lo manda a picco Elon Musk si muove e i mercati delle criptovalute lo seguono. Accade quando fa esplodere i prezzi, ma anche quando li fa crollare. La notte di ieri è stata molto intensa per la comunità dei Bitcoin, crollato del 10 per cento a 43mila dollari, culmine di una settimana di sorprese. Prima Musk ha fatto sapere, […] di Vds

L’Intervista – Ornella Piredda – Dal mobbing alle cause civili “Denunciai la casta sarda, me la fanno pagare ancora oggi” Grazie a lei l’Italia nel 2005 ha scoperto centinaia di consiglieri regionali che depredavano le pubbliche casse, pescando a piene mani nei rimborsi dei gruppi consiliari. Un fiume di denaro che per anni, da nord a sud, defluiva sistematicamente nelle tasche degli eletti senza che nessuno avesse mai detto “beh”. Poi è arrivata lei, Ornella […]

Guerra – 230 vittime – Israele uccide capo Jihad, Hamas minaccia Tel Aviv Razzi e raid, il conflitto prosegue: ad avere la peggio sono i civili. Nella Striscia muoiono i medici anti Covid, a Lod linciaggio letale per un ebreo

Diplomazie – Dietro le quinte Sorpresa, ora al-Sisi è “uomo di pace” Il presidente egiziano lavora per la tregua così da assumere nuovi ruoli nell’area