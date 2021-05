Il Paradiso delle Signore 5 Marta resta a Milano con Vittorio?

Adelaide informa Umberto nella puntata 152 della stagione 5. C’è la raccolta fondi per la conservazione del Cenacolo. Il Commendatore non può mancare. Proprio il Cenacolo dimostra che anche la perfezione non è destinata a durare secondo Marta. La giovane non vorrebbe andare alla riunione. Aggiorna Umberto sulla proposta di Sterling. Adelaide è molto orgogliosa indipendentemente dalla scelta della nipote. Il Commendatore le chiede cosa intende fare. Il Paradiso delle Signore 5 Marta resta a Milano o parte? Al di là della gratificazione professionale c’è in ballo il suo matrimonio. Allontanarsi adesso vorrebbe dire la fine della sua relazione. Per Marta e Vittorio la lontananza è stata fatale. Adelaide le suggerisce di confrontarsi con Vittorio. È meglio di no secondo la giovane. Ha pensato di rifiutare senza dirgli niente. Non vuole che si senta responsabile. La zia continua sulla sua onda: non ha pensato a quello che perde se rimane? Adelaide le propone di parlarne insieme al pranzo e le risparmia anche la riunione.

Il Paradiso delle Signore 5 Marta parte per New York come vuole Dante?

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 152: Dante Romagnoli interpretato da Luca Bastianello. Credits: Rai

Dante brinda con Fiorenza al suo soggiorno in Italia. Adelaide lo incontra al Circolo. Il suo aereo per Londra parte da lì a qualche ora. La Contessa resta con Romagnoli quando la Gramini viene chiamata altrove. La presenza di Dante è stata gradevole e utile per i Guarnieri. Arriva Marta e si ferma vedendo Dante. Le giura che sta per partire. Per quanto si dice che abbia il cuore di pietra, gli addii commuovono sempre la Contessa che si allontana.

Dante ripete a Marta che Vittorio è un uomo molto fortunato ad averlo al suo fianco. Dopo aver sentito questa frase a Marta si accende una lampadina: c’è lui dietro l’offerta della Sterling? Dante ride. Lo crede più potente di quello che è. “Vittorio che dice?” chiede Dante. Capisce che non glielo ha ancora detto. “Io voglio Vittorio” afferma con fermezza Marta. “Io voglio la tua felicità, Marta”, replica Romagnoli e le augura il meglio. Si congeda dicendole: “io saprò aspettarti”.

Marta è di nuovo di fronte a un bivio. Il Paradiso delle Signore 5 Marta resta a Milano con Vittorio? Il Paradiso delle Signore 5 Marta parte per New York come vuole Dante? La risposta definitiva è nelle anticipazioni.