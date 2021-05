Gabriella resta al Paradiso delle Signore e a Milano?

Gabriella lascia Il Paradiso delle Signore o resta? Questa domanda ci frulla in testa da quando Cosimo parla alla moglie dei suoi desideri. Dato che la vita di Bergamini è totalmente devastata a Milano, pensa di ripartire in Francia. Sta chiedendo a Gabriella molto. Lei ha a Milano il lavoro, le amiche, gli affetti e Il Paradiso… Senza contare Salvatore? Perché anche Salvo c’entra? Ripercorriamo le tappe.

Salvatore non può andare alla proiezione del filmato promozionale nella puntata 150 della stagione 5. Deve stare in Caffetteria. Adesso è da solo a mandare avanti il Bar. Barbieri è in carcere. Marcello, tuttavia, ha una speranza: riabbracciare la persona che ama. La stilista non sapeva nemmeno che fosse fidanzato. È una ragazza che Gabriella conosce bene: è la migliore amica di suo marito! Gabriella non pensava che due persone così diverse potessero stare insieme. “Nel nostro caso non è stato così”… e intende lei e Cosimo. Le cose tra lei e il marito vanno un po’ meglio. Forse adesso Cosimo guarda anche troppo avanti. Salvatore trema dentro all’idea che voglia avere un figlio. In realtà la proposta di Bergamini è forse ancora più dolorosa per il barista. Le ha chiesto di trasferirsi a Parigi. Lei lì ha tutto. “Tu ti devi sacrificare per lui? Lui è un uomo e si deve assumere le sue responsabilità. Non deve scappare via” commenta Salvatore. A chi racconterebbe i suoi guai? Gabriella resta al Paradiso delle Signore e a Milano, quindi?

Gabriella lascia Il Paradiso delle Signore a malincuore?

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 152: Cosimo Bergamini interpretato da Alessandro Cosentini e Gabriella Rossi interpretata da Ilaria Rossi. Credits: Rai

continua a leggere dopo la pubblicità

Gabriella entra con i modelli della collezione invernale nella puntata 152 della stagione 5. Era ispirata e ha deciso di crearne di più. “Se non ci fossi tu sarebbe un problema” dice Conti: è grazie al talento di Gabriella che il Paradiso ha successo. Conti propone di realizzare una collezione invernale con più capi e in anticipo. Marta li lascia per andare a pranzo con la zia. Nel frattempo ci soffermiamo sullo sguardo della stilista. È abbacchiata, teme di spezzare il cuore a tutti i collaboratori del Paradiso nel caso dovesse decidere di partire.

Non sappiamo ancora se Gabriella lasci Il Paradiso o resti, ma abbiamo una certezza. Sarà una scelta sulla quale dovrà riflettere molto molto bene.