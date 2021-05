E’ “Made in Lombardia” il Team che rappresenterà l’Italia all’Europeo Endurance Classic! 117 Racing Team & Pleba Racing Team insieme in Europa, alla guida delle moto che hanno fatto la storia, simbolo indiscusso del motociclismo Classic

Sabato 21 maggio alle ore 20.00 in notturna, si disputerà l’Europeo Endurance Classic, sul Circuito Paul Ricard. Creato da Paul Ricard e inaugurato il 19 aprile 1970, “o Circuit du Castellet” così soprannominato, è una location eccezionale situata nel cuore della Costa Azzurra e sin dalla sua creazione è considerato un tempio moderno dedicato agli sport motoristici, un luogo a tutti gli effetti leggendario.

Per le sue numerose innovazioni, storicamente, la pista ha avuto diversi layout rinomati che l’hanno resa una delle principali sedi di sport motociclistici in tutto il mondo.

L’Europeo Endurance Classic ha come obiettivo quello di permettere a tutte le moto da corsa classiche europee costruite fino al dicembre 1989 compreso, di correre insieme in una vera serie europea di endurance classica, unendo i fan del settore di tutto il mondo.

1000 motociclette in pista, 500 moto d’epoca in esposizione, 8 Gare di velocità, 2 da Sides Cars, 1 Campionato Europeo Endurance Classic FIM; solo alcuni dei numeri dell’evento che annovera oltre 10 produttori e quasi 100 motociclette da testare.

La gara di Endurance avrà la durata di 4 ore e vedrà l’alternarsi di 3 piloti (Nico Bonifacio – Franco Manzati – Marcello Fancello) sotto la gestione tecnica e l’organizzazione del meccanico Giuseppe Plebani, da qui il nome Pleba Racing Team, scelto per gratificare il proprietario delle moto che con cura meticolosa e grande attenzione, sono messe a disposizione dei 3 piloti.

Il Team: nato dalla partnership tra il 117 Racing Team, originario di Paderno Dugnano – già vincitore nel 2016 del Circuito Paul Ricard e 2°classificato European Classic Series, e Pleba Racing Team (Seregno), è uno dei 2 unici team italiani in gara.

“117 Racing Team – afferma Nico Bonifacio Founder e pilota del Team – è una realtà che sta esplorando nuovi orizzonti di crescita grazie a competizioni di livello e nuovi progetti “in cantiere” che coinvolgono in particolare i bambini e le nuove generazioni. Il tutto sostenuto dalla One&One Entertainment a dal suo Founder e CEO Francesco Muscò che è entrato a far parte di 117 Racing Team, come supporto nella consulenza strategica del brand e nella comunicazione. Siamo certi che con la gara del 21 maggio e i nuovi obiettivi prefissati, cresceremo e raggiungeremo traguardi, sempre più ambiziosi nel prossimo futuro, per l’Italia e per la squadra…”

L’unione dei 2 Team: 117 Racing Team e Pleba Racing Team, precedentemente competitor nel campionato italiano, nasce da una storica conoscenza dei componenti, con l’obiettivo comune di rappresentare al meglio il Made in Italy: due infatti i team italiani in totale a partecipare, su ben 60 equipaggi in gara.

Le moto che scenderanno in campo sono 2 GSXR 750 del 1985, preparate seguendo il regolamento del Campionato Europeo Endurance, con modifiche prestazionali atte a rendere una moto classic di quasi 40 anni, un mezzo affidabile, sicuro e soprattutto performante.



Al fine di ottenere questo risultato, sono stati apportati piccoli accorgimenti al motore insieme a un buon lavoro sulla ciclistica, una maggiorazione al serbatoio, l’aggiunta di comandi luci, componentistiche riviste e un alleggerimento delle parti per rendere la moto il più moderna possibile . Tutto questo grazie anche al supporto di fornitori e sponsor che investono nel progetto con materiale e componenti di qualità. L’Endurance ha a che fare in primis con la durata ed è l’unica disciplina che mette a dura prova appunto la resistenza e di conseguenza la qualità dei vari componenti, per questo risulta assolutamente fondamentale investire nel testarli proprio per avere un riscontro e di conseguenza un’ottima vetrina.

L’Europeo Endurance Classic del 21 maggio, è una gara di 4 ore, in cui è la tattica a farla da padrone: il team oltre che in pista deve lavorare al muretto box gestendo al meglio rifornimenti e cambio pilota, con soste ai box il più veloci possibili…E’ proprio ai box infatti, che si vincono le gare di endurance.



L’evento è valido per la prima prova del Campionato Europeo Endurance, nel contesto del SUNDAY RIDE CLASSIC. Una vera icona del mondo classic che purtroppo, causa covid, per l’edizione 2021 si disputerà a porte chiuse e non al suo massimo splendore, la manifestazione solitamente conta oltre 20.000 spettatori.

IL TEAM IN GARA:

La collaborazione tra il 117 RACING TEAM, conosciuto per i numerosi traguardi raggiunti in ambito motociclistico, e Pleba Racing Team nasce a seguito della decisione di Giuseppe Plebani di concentrarsi unicamente sullo sviluppo delle moto e sulla cura in pista, oltre all’organizzazione e dalla rinuncia per quest’anno, alla tuta da pilota, diventando così Team Manager e Responsabile Tecnico della squadra.

Alla guida in griglia per il campionato europeo 2021 che inizia dal Paul Ricard, c’è Nico Bonifacio insieme a Franco Manzati e Marcello Fancello che in questa occasione danno vita per la prima volta al nuovo progetto di unione tra i 2 Team.

In vista del debutto alla prima prova dell’Europeo Endurance Classic del 21 maggio 2021, che si terrà sul meraviglioso Circuito Paul Ricard a Le Castellet, teatro di innumerevoli duelli nel corso della rinomata gara di durata del Bol d’Or, il Team ha svolto due giornate di Test per prepararsi all’evento in tutte le condizioni possibili. Una a Misano, sotto un’acqua torrenziale che è servita per vagliare il “comportamento” della moto in situazioni estreme, e l’altra sul tortuoso circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, per migliorarne l’agilità, trovare un assetto adeguato e buon compromesso per i 3 piloti che hanno “stazza” e stili diversi di guida, lavorando anche al completo e provando le strategie di rifornimento.

Ormai tutto è pronto per il debutto nella prima gara del EEC dove le moto del Pleba Racing Team affronteranno uno stuolo di GSX-R 750 anche più recenti (possono correre fino al 1989…) nella categoria Formula.



L’Endurance Classic è una competizione motociclistica che è un vero e proprio simbolo: un pezzo di storia che rivive ai giorni nostri. 21 Maggio 2021…Stay Tuned!

E’ un’associazione motociclistica italiana originaria di Paderno Dugnano (città metropolitana di Milano) fondata dal pilota Nico Bonifacio che basa le sue attività su 4 pilastri: Passione, Divertimento, Serietà, Beneficenza.

Il progetto nasce nel 2008, da un’estrema passione per i motori e per le 2 ruote. Inizia in quell’anno la stagione agonistica che vede schierati due piloti in sella al marchio italiano Guzzi, in corsa per il campionato italiano di moto bicilindriche ad aria.

E’ l’inizio per il Team di una vera e propria avventura e crescita negli anni: la squadra vince fino al 2014, per tre volte il titolo italiano e totalizza numerosi podi e vittorie calcando in griglia sempre le prime posizioni.

Essendo le caratteristiche fondamentali dei piloti del team molto simili tra loro, si è deciso successivamente di alzare l’asticella e intraprendere una nuova avventura correndo dal 2015 nel Campionato Italiano Velocità Endurance: gara di durata, 4 ore, con una moto ed entrambi i piloti in alternanza. Il Team ottiene così nell’anno del debutto, il terzo posto nel campionato italiano portando il 117 Racing Team ad essere tutt’oggi una vera e indiscussa icona nel mondo Endurance.

– MOTO UTILIZZATE: Suzuki 1200 KATANA da endurance, prototipo Guzzi GC corse, prototipo ducati BTT, GuzzIGriso e Guzzi V7

117 RACING TEAM – TRAGUARDI RAGGIUNTI:

– 2008: 1°posto campionato italiano per moto bicilindriche ad aria con Nico Bonifacio su Moto Guzzi

– 2009: 1°posto campionato italiano per moto bicilindriche ad aria con Nico Bonifacio su Moto Guzzi

– 2010: 3°posto campionato italiano per moto bicilindriche ad aria con Nico Bonifacio su Moto Guzzi

– 2011: 2°posto campionato italiano per moto bicilindriche ad aria con Nico Bonifacio su Moto Guzzi

– 2012: 1°posto campionato italiano per moto bicilindriche ad aria con Nico Bonifacio su Moto Guzzi

– 2013: 1°posto campionato italiano per moto bicilindriche ad aria con Matteo Giordani su Moto Guzzi e 3°con Nico Bonifacio

– 2014: 1°posto campionato italiano per moto bicilindriche ad aria con Matteo Giordani su Moto Guzzi e 4°con Nico Bonifacio.

– 2015: cambio di cat., inizia l’avventura CVE (Campionato Velocità Endurance Classic) 3°posto CVE

– 2016; 1°posto CVE italiano; 2°posto europeo (European Classic Series)

– 2017: 3°posto CVE italiano.

– 2018: 2°posto CVE italiano

– 2019:4°posto trofeo fast endurance – partecipazione alla 24ore di Le Mans (EWC mondiale) e trofeo Moto estate

– 2020: 1°posto trofeo fast endurance e 4°postoeuropeo (European Classic Series)

