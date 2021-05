coronavirus-nel-mondo:-in-india-numero-record-di-morti:-4329

i casi di coronavirus continuano ad aumentare in India, sono oltre 25 milioni, sono 263.533 le nuove infezioni nelle ultime 24 ore, mentre le morti per COVID-19 hanno toccato il record di 4.329. L’India diventa la seconda nazione al mondo, dopo gli Stati Uniti, a superare il tragico traguardo.

Il governatore New York Cuomo guadagnerà 5,1 milioni di dollari per il suo libro sul Covid

Il governatore democratico dello Stato di New York, Andrew Cuomo, incassera’ 5,1 milioni di dollari per il suo libro di memorie sulla pandemia di coronavirus, secondo informazioni fornite dal suo stesso ufficio ieri, 17 maggio. Cuomo ha ottenuto dal libro un reddito lordo di 3,12 milioni di dollari nel 2020, e ricevera’ altri due milioni di dollari nell’arco dei prossimi due anni. Il libro, intitolato: “Una crisi americana: lezioni di leadership dalla pandemia di Covid-19” e’ stato annunciato ad agosto 2020, dopo che Cuomo si era affermato sul piano mediatico con le sue conferenze stampa quotidiane sulla pandemia, e quando New York era epicentro della crisi sanitaria negli Usa. Nei mesi successivi, Cuomo e’ stato al centro di una serie di scandali relativi sia alla gestione della pandemia, sia a presunte molestie di sue ex collaboratrici. Secondo l’ufficio di Cuomo, il governatore ha ottenuto dal libro guadagni netti di 1,53 milioni di dollari nel 2020, e ha donato circa un terzo di tale importo alla Ong United Way, e intestato la cifra rimanente alle figlie.

Australia, riaprirà i confini solo a metà 2022

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha affermato che non era ancora sicuro viaggiare all’estero, anche per chi ha ricevuto due dosi di vaccino per COVID-19. “Capisco che tutti desiderino tornare a un tempo che una volta conoscevamo. Ma la realtà è che quest’anno stiamo vivendo una pandemia che è peggiore dell’anno scorso”, ha detto Morrison ai giornalisti. Morrison ha detto che qualsiasi piano per allentare le limitazioni per i viaggiatori vaccinati potrebbe essere implementato “solo quando è sicuro farlo”. L’Australia prevede di riaprire i confini con il resto del mondo dalla metà del 2022, anche se il bilancio federale ha presentato la scorsa settimana spera di vaccinare completamente i suoi quasi 26 milioni di abitanti entro la fine di quest’anno. Le compagnie aeree, gli operatori del turismo e le università – scossi dall’impatto dei divieti di frontiera – hanno esortato il governo federale ad accelerare l’apertura delle frontiere.





Colombia: consegnate 546.390 dosi di vaccini anti-covid Pfizer

Il ministero della Salute della Colombia ha riferito che il Paese ha ricevuto oggi un nuovo lotto da 546.390 dosi di vaccino anti-Covid sviluppato dall’industria farmaceutica statunitense Pfizer in collaborazione con il centro di ricerche biologiche tedesco Biontech. Il lotto fa parte delle dosi destinate alla Colombia attraverso il consorzio multilaterale guidato dall’Organizzazione mondiale della Sanita’ (Oms), Covax facilities. “Questo lunedi’ la Colombia ha ricevuto un nuovo lotto di 546.390 dosi di vaccini dal laboratorio Pfizer, attraverso il meccanismo multilaterale Covax che consentira’ di continuare a promuovere il Piano nazionale di vaccinazione contro la Covid-19 su tutto il territorio nazionale”, ha riferito il ministero in una pubblicazione sul profilo Twitter. Oltre alle dosi Pfizer, la Colombia ha ricevuto ulteriori 500.000 dosi di vaccino dell’industria farmaceutica cinese Sinovac. “E’ un progresso importante. Ci auguriamo che questo mese si raggiungano i 10 milioni di dosi applicate”, ha detto il viceministro della Salute, Luis Alexander Moscoso. Il ministero ha inoltre riferito che nella ultime 24 ore sono state registrati 12.984 nuovi contagi nel paese che hanno portato il numero complessivo a 3.131.410 di contagi. Sono state inoltre registrati 509 decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus, che ha portato il bilancio complessivo delle morti a 81.809 morti.

Canada, Il generale Krista Brodie coordinerà la campagna di vaccinazione

Il generale Krista Brodie coordinerà la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Canada, in sostituzione del generale Dany Fortin, che è stato licenziato a causa di un’indagine militare contro di lui, ha annunciato l’agenzia di sanità pubblica lunedì. Il generale di brigata Brodie ha precedentemente prestato servizio in Croazia, Bosnia o Afghanistan.

Taiwan: coronavirus, governo negozia acquisto di vaccini Usa

Il governo di Taiwan ha intrapreso colloqui con gli Stati Uniti nel tentativo di accedere a una quota dei vaccini contro la Covid-19 di Pfizer che il presidente Joe Biden intende inviare a Paesi terzi. Lo ha confermato l’Ufficio del rappresentante economico e culturale di Taipei negli Stati Uniti, ambasciata di fatto dell’Isola negli Usa. L’annuncio segue l’ondata di contagi verificatasi a Taiwan nelle ultime settimane. Biden ha annunciato che gli Stati Uniti intendono inviare all’estero almeno 20 milioni di dosi del vaccino prodotto da Pfizer entro la fine di giugno: dall’inizio della pandemia, gli Usa non hanno mai condiviso vaccini autorizzati per l’impiego sul territorio nazionale