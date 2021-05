Coronavirus: a Carrù 12 positivi, nessuno è ricoverato

Sulla base dei dati forniti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sono dodici le persone residenti o domiciliate in Carrù attualmente positive al Coronavirus: di queste, fortunatamente nessuna è ricoverata in ospedale e, dunque, tutte quante stanno seguendo il decorso mediante isolamento presso la residenza o domicilio dichiarato in Carrù.

“Il numero complessivo delle persone positive si è ridotto di molto così come fortunatamente il numero delle persone ricoverate si è del tutto azzerato. – ha sottolineato il sindaco di Carrù Nicola Schellino – La situazione sta lentamente migliorando, motivo per cui la speranza concreta è di poter tornare presto alla normalità, anche grazie alle operazioni di vaccinazione, verso le quali stiamo ponendo la massima attenzione e priorità”.