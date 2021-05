Come finisce Chiamami ancora amore?

Come finisce Chiamami ancora amore? Si conclude lunedì 17 maggio su Rai 1 il drammatico e turbolento racconto familiare di Anna ed Enrico, interpretati rispettivamente da Greta Scarano e Simone Liberati.

Con loro incontriamo poi Claudia Pandolfi nei panni dell’assistente sociale Rosa, impegnata a mettere insieme i pezzi di un rapporto ormai al collasso. Rosa ripercorre infatti la loro storia riuscendo così a risalire a un fatto importante, un misterioso segreto di cui la coppia si rifiuta di parlare. Di che si tratta?

Continua a leggere l’articolo per scoprire cosa succede nel finale della fiction Rai prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Chiamami ancora amore trama ultima puntata

Simone Liberati e Greta Scarano nella fiction Chiamami ancora amore. Credits: Fabrizio de Blasio e Rai.

[ATTENZIONE SPOILER: non continuare la lettura se non vuoi sapere come finisce Chiamami ancora amore su Rai 1]

Dopo mesi di lotte e vendette, l’ultimo episodio di Chiamami ancora amore si apre con una sconfitta comune per i due protagonisti.

Il piccolo Pietro (Federico Ielapi) infatti, dopo aver scoperto brutalmente di non essere il vero figlio di Enrico, è affidato in un primo momento in casa famiglia e in seguito ad Andrea (Alessandro Tedeschi), il padre biologico. In questo modo nè Anna e nè Enrico riescono ad ottenere quello per cui da mesi si fanno la guerra, perdendo entrambi quello che avevano di più bello e caro.

Ma è proprio da questa consapevolezza che assistiamo a un momento di svolta imprevedibile. Anna ed Enrico si rendono finalmente conto di aver fatto soltanto del male al loro piccolo, e per questo desiderano sistemare le cose riprendendolo con sè.

Nel frattempo anche il bambino, dopo aver detto chiaramente di non voler vivere con nessuno dei due, adesso ha nostalgia di casa e vorrebbe tornare dai suoi genitori. Tuttavia ciò è possibile a una sola condizione: Enrico e Anna devono tornare insieme e smettere assolutamente di farsi del male.

Sembra improbabile, eppure arriva il lieto fine. La coppia stringe i denti e si riconcilia per il bene di Pietro, che nel frattempo decide di perdonarli dopo la sua breve esperienza fuori casa.

Anche Andrea, il padre biologico, comprende che la cosa migliore sia lasciare che questa riconciliazione avvenga senza ulteriore ostacoli. Così i tre tornano a vivere sotto lo stesso tetto, ma di un’altra città. Il piccolo Pietro scopre infatti di essere stato preso nel vivaio del Toro, così i tre si trasferiscono proprio a Torino, dove ricominciano una nuova vita insieme.

