Chiamami ancora amore non avrà una seconda stagione

Chiamami ancora amore 2 stagione? No, la storia si chiude così

Nel corso della conferenza stampa di venerdì 23 aprile 2021 noi di Tvserial.it chiediamo al regista di Chiamami ancora amore, Gianluca Maria Tavarelli, se stia pensando – insieme al team tecnico – di realizzare una seconda stagione della fiction. Chiamami ancora amore 2 stagione in cantiere? La risposta è piuttosto chiara a riguardo.

“No, non stiamo assolutamente pensando a una seconda stagione nel senso che questa storia è nata proprio dal desiderio e dall’impulso di raccontare una vicenda, un racconto emotivo che fosse la storia di una coppia”, racconta Gianluca Maria Tavarelli. È quella che Greta Scarano, interprete di Anna Santi, in occasione della stessa conferenza stampa definisce una “storia piccola”. Pone sotto una lente di ingrandimento proprio le dinamiche tra due persone che si sono amate. Forse è il modo di esprimere lo stesso concetto proposto dal regista in merito alla stagione 2 di Chiamami ancora amore.

Non serve, probabilmente, un prosieguo nel senso che Chiamami ancora amore è stata concepita per portare sul piccolo schermo “esclusivamente la storia di due persone”, continua il regista. Sempre Gianluca Maria Tavarelli aggiunge che “è nata così. È rimasta così e non ci siamo mai chiesti se fare in futuro seconde stagioni anche perché la storia, in qualche modo, si chiude”.

continua a leggere dopo la pubblicità

Sembra non ci siano molte speranze per una continuazione di Chiamami ancora amore…

Perché non ci sarà una seconda stagione di Chiamami ancora amore

Chiamami ancora amore, il regista Gianluca Maria Tavarelli e Greta Scarano in una foto di backstage. Credits: Fabrizio de Blasio e Rai

Dato che il regista sostiene che la storia di Anna Santi (Greta Scarano) e Enrico Tagliaferri (Simone Liberati) termini con la stagione 1 della fiction, ha poco senso pensare che ci sarà una seconda stagione di Chiamami ancora amore. Resta il fatto che “poi nessuna storia si chiude mai fortunatamente, come quelle delle nostre vite che, insomma, sono ancora aperte, però la nostra intenzione è stata quella di raccontare questa storia.” Con un “poi vedremo” il regista Gianluca Maria Tavarelli mette un punto, per il momento, sulla questione della seconda stagione di Chiamami ancora amore.

Alla luce delle sue dichiarazioni non ci aspettiamo un rinnovo, ma mai dire mai.