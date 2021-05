Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il portiere: un colpo dalla Premier. Il tecnico portoghese vuole un giocatore di esperienza in grado di colmare il vuoto lasciato da Alisson

Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il nuovo portiere: colpo dalla Premier (Foto: Getty)

La Roma di Josè Mourinho inizia a prendere corpo. Il tecnico portoghese sta studiando a distanza la situazione dei giallorossi per farsi trovare pronto al via della prossima stagione. La squadra non è da rifondare ma necessita di investimenti mirati per essere rafforzata. Le ultime uscite con Manchester United, Inter e Lazio hanno offerto più di qualche spunto allo “Special One”, grazie anche al ritorno alla difesa a 4 da parte di Fonseca. L’attuale allenatore ha scelto di “agevolare” lo studio del collega con un assetto tattico simile a quello solitamente utilizzato dall’ex Tottenham. Alcuni giovani si sono messi in mostra, come Darboe, mentre i senatori del gruppo sono tornati a mostrare il massimo impegno (Dzeko e Pedro). Una serie di annotazioni che saranno fondamentali per stilare la nuova rosa che dovrà riportare l’anno prossimo la Roma ad essere competitiva per la vittoria. Uno dei ruoli che andrà rifondato è senza dubbio quello del portiere. Dalla partenza di Alisson tre anni fa, destinazione Liverpool, si è aperta una voragine incredibile. Prima Olsen, poi Mirante e infine Pau Lopez, non sono stati in grado di garantire un rendimento perlomeno sufficiente.

Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il portiere: in arrivo Rui Patricio dalla Premier

Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il portiere: in arrivo Rui Patricio dalla Premier (Foto: Getty)

Mourinho non vuole quindi correre rischi per la scelta del suo futuro numero uno e tramite Jorge Mendes (suo agente e grande amico) ha individuato il nome giusto. Si tratta di Rui Patricio del Wolverhampton, titolare della nazionale portoghese. Il 33enne ha una grandissima esperienza a livello internazionale e dopo aver vinto tutto nel suo paese con lo Sporting Lisbona, gioca da tre stagioni in Premier League. In compagni di Cristiano Ronaldo ha vinto sia l’Europeo che la Nations League, disputando anche un ottimo Mondiale nel 2018. Il costo del suo cartellino, vista l’età, non è elevatissimo e si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, è pronto a mettere nero su bianco e conferme arrivano anche dall’Inghilterra, con la notizia riportata dalla BBC. Un estremo difensore di grande affidamento e con buone capacità tecniche per colmare un gap troppo sottovalutato nelle ultime stagioni. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio.