Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: c’è il colpo di scena

Calciomercato Inter, si continua a discutere del futuro di Lautaro Martinez. Sul fronte rinnovo c’è un colpo di scena

Calciomercato Inter, il rinnovo di Lautaro Martinez è in bilico (Getty Images)

L’Inter sta già pianificando la prossima stagione. Il discorso scudetto si è concluso da tempo, e la dirigenza se la sta vedendo ora con alcuni importanti problemi finanziari. La richiesta ai calciatori di rinunciare a due mensilità è stata rispedita al mittente e, salvo clamorosi risvolti, la prossima sessione di calciomercato sarà all’insegna del risparmio e della caccia a occasioni low cost.

Importante discorso da non sottovalutare è quello relativo ai rinnovi contrattuali. Si è espresso a tal proposito l’agente di Bastoni, che ha parlato di un accordo raggiunto ma non ancora finalizzato a causa della mancanza di fondi. Il discorso è simile per Lautaro Martinez, il cui futuro potrebbe essere lontano da Milano. Ecco gli ultimi sviluppi della trattativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio certo di Ronaldo: trasloco nella notte

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez potrebbe partire

È forte l’interesse dell’Atletico Madrid sull’attaccante argentino (Getty Images)

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere lontano da Milano. Il rinnovo di contratto con l’Inter non è ancora arrivato, e l’ipotesi di una sua cessione non è da scartare. L’Atletico Madrid continua a vigilare la situazione, con un’offerta da 80 milioni di euro che potrebbe essere sufficiente per portare l’attaccante argentino in Spagna già nella prossima sessione di calciomercato.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, pronto il ribaltone in panchina: Pioli trema

Tuttavia, l’Inter non sembra ancora disposta a mollare e vorrebbe arrivare ad un accordo per il rinnovo del contratto. Pare che nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro con l’agente Alejandro Camano, per capire se ci sono i margini per portare a termine la trattativa.