Avanti un altro! Pure di sera, Laura Freddi a Bonolis “Sei più bello di prima”, momenti di grande imbarazzo in studio

Ieri sera ad Avanti un altro pure di sera è andata ospite per giocare, tra gli altri, la ex fidanzata di Paolo Bonolis, Laura Freddi. I due, dopo aver avuto una lunga e bella storia d’amore si sono lasciati pare perché lei volesse una famiglia e lui non si sentisse pronto avendo già avuto altri due figli dalla precedente moglie. Paolo Bonolis e Laura Freddi si sono così lasciati e poi lui ha incontrato Sonia Bruganelli della quale si è innamorato e dalla quale ha avuto altri tre figli.

Negli anni, però, Bonolis e la Freddi sono sempre rimasti amici e amiche lo sono diventate anche Laura Freddi e Sonia Bruganelli tanto che ieri sera a volerla in studio è stata proprio la Bruganelli che si occupa dell’organizzazione del cast di Avanti un altro pure di sera.

Laura Freddi dice a Paolo Bonolis “Sei più bello di prima” e lui è in imbarazzo

Ieri sera durante la puntata di Avanti un altro pure di sera l’ospite vip che è andata per cimentarsi con il gioco è stata Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis. I due hanno scherzato molto sulla loro storia d’amore e non solo. Dopo che Laura Freddi ha pescato nel “pirigozzo”, portando a casa un bel risultato, Paolo Bonolis l’ha spinta e lei, per poco, non è caduta e così Bonolis, facendo riferimento al passato, le ha detto: “Eri più pesante una volta!” e lei, di rimando, “sono cascata” tenendosi per fortuna alla scrivania appena in tempo.

Poi, a proposito della circostanza che Laura Freddi è ormai mamma di una bambina, Bonolis le ha detto: “Fatta con un altro, eh!”

Poi lei ha detto a Bonolis: “Sei più bello di prima” e lui: “Gli anni passano, ma sono come il buon vino”.

Poi, quando Laura Freddi doveva di nuovo pescare nel pidigozzaro prima ha chiesto, come fanno tutti i concorrenti di poter attingere un po’ di fortuna dal culomat, aggiungendo, però, una frase che ha fatto riferimento al passato e gli ha chiesto: “Posso sentire come sei rimasto?” e Bonolis, fingendosi imbarazzato, le ha risposto: “Sono in imbarazzo totale. C’è qui la mia signora!”. Ma subito è intervenuto Luca Laurenti che ha commentato così: “Ma magari ci rimani male”.

Ad Avanti un altro! Pure di sera giocano vecchi campioni

Ieri sera a giocare ad Avanti un altro pure di sera si sono sfidati vecchi campioni di varie trasmissioni televisive e così, tra gli altri, c’era Nicolò di Caduta Libera e l’Uomo Gatto di Sarabanda.

