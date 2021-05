Incidente stradale nella serata di oggi (18 maggio) a Cardé: in via Moretta, si sono scontrate un’auto ed un trattore. Tre i feriti, tutti a bordo dell’auto: due lievi (codice verde, di cui uno pediatrico) mentre una donna, in gravi condizioni (codice rosso), è stata trasportata all’Ospedale di Savigliano.

Sul posto forze dell’ordine, 118 e Vigili del Fuoco.