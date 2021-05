amici,-rita-pavone-al-veleno-contro-giulia-stabile:-“ha-vinto-solo-per-la-risata-…-“

Spread the love











Sabato 15 maggio è terminata la 20esima edizione del fortunatissimo programma di Maria De Filippi, “Amici” che ha visto la vittoria della ballerina Giulia Stabile.

Lo spettacolo è stato bellissimo, canti, balli e anche divertimento grazie all’intervento comico del duo formato da Pio e Amedeo che, come al solito, ne ha avuto un pò per tutti.

Quando poi Pio e Amedeo hanno scherzato con Maria De Filippi dicendo che quando lei e Maurizio Costanzo non ci saranno più i fans andranno in pellegrinaggio, prima da loro e poi dal Papa, Maria De Filippi ha fatto il segno delle corna con la mano in modo scaramantico e il popolo del web si è molto divertito a vedere la scena e a vedere una Maria De Filippi sempre tanto concreta e umana.

Rita Pavone al veleno contro Giulia Stabile

Dopo la fine della trasmissione e la vittoria di Giulia Stabile, ballerina qualcuno ha avuto da ridire. Infatti, in tanti avrebbero voluto, piuttosto, che a vincere fosse Sangiovanni, che tra l’altro è il fidanzato di Giulia.

Tra i tanti commenti di critica per la vittoria di Giulia e che, dunque, non hanno approvato la scelta finale, c’è stato quello di Rita Pavone che ha duramente criticato Amici 20.

La Pavone, dall’alto della sua esperienza, ha sostenuto che non c’è stato equilibrio tra ballerini e cantanti e poi ha tanto elogiato Alessandro Cavallo dicendo di lui che ha uno straordinario talento.

Rita Pavone ha detto: “Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza, i quali invece di riferirsi ad una ballerina per la sua risata, parlasse del suo modo di danzare”.

Rita Pavone parla anche di Sangiovanni

Rita Pavone ha voluto dire la sua anche su Sangiovanni e ha detto: “Lui è il corrispondente maschile di Madame. Anche nella gestualità. Separati alla nascita”.

Nonostante tutte le critiche ha comunque vinto Giulia che si è portata a casa la coppa, 150mila euro in gettoni d’oro, il premio Tim da 30mila euro e, ancora il premio Marlù da 7mila euro che hanno avuto tutti i finalisti.

La serata è stata bellissima e si sono scatenati a ballare anche Lorella Cuccarini e Stefano De Martino che hanno dato ampia prova della loro bravura e della loro simpatia. Simpatico è stato anche il siparietto tra Rudy Zerbi e Arisa che si sono scatenati in un “tuca tuca”.

