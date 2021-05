vitigni-e-vini-del-friuli-venezia-giulia

Con alcune uve autoctone molto interessanti, il Friuli si conferma tra le regioni bianchiste più importanti d’Italia. Ad assicurarle il primato c’è il friulano, un tempo conosciuto come tocai, oggi in buona compagnia, grazie al successo crescente della ribolla gialla, da provare soprattutto quando è vinificata sulle bucce, in stile «orange». Una zona di frontiera, con vini unici per espressività, è il Carso dove si assaggiano i bianchi Vitovska e Malvasia, profumati di mare, e il rosso Terrano, rustico e acidulo, che sta bene con i piatti di carne della tradizione mitteleuropea. I vitigni a bacca scura più conosciuti sono però il refosco dal peduncolo rosso e lo schioppettino, che dà rossi eleganti e speziati. Ottimi risultati arrivano anche da alcune varietà internazionali che qui hanno trovato un habitat ideale, come il sauvignon e il merlot. La regione vanta anche una produzione di vini dolci molto ricercati a base di verduzzo e picolit, eccellenti con i dessert, i formaggi o da gustare a fine cena in buona compagnia.

6 vini friulani da assaggiare

Colli Orientali del Friuli Friulano 2019 Bastianich

L’affinamento in acciaio genera un bianco tipico, che profuma di erbe aromatiche, frutta matura e agrumi. Sapido e morbido, chiude con una piacevole nota di mandorla. Con un risotto agli scampi.



13 euro. Bastianich.com

Collio Ribolla Gialla 2015 La Castellada

Corposa, ricca e avvolgente, è un macerato che rappresenta bene il territorio di Oslavia. I profumi di agrumi canditi, frutta tropicale e spezie dolci anticipano un gusto fresco, complesso e persistente. Con zuppa di pesce o carni bianche arrosto.



31 euro. Lacastellada.it

Vitovska 2018 Skerlj

Figlio delle rocce, del mare e del vento del Carso, è un vino arancione che profuma di frutta gialla, scorza di arancia e zenzero. Ha un gusto intenso e minerale, con un finale salino e persistente che lo rende perfetto con crostacei alla griglia.



26 euro. Skerlj.it

Friuli Colli Orientali Schioppettino Myò 2017 Zorzettig

Nasce da una vecchia vigna e ha invitanti profumi di frutta rossa, balsamici e speziati, con la nota di pepe tipica del vitigno. All’assaggio, è scorrevole e deciso. Con carni alla griglia.



31 euro. Zorzettigvini.it

Friuli Colli Orientali Refosco di Faedis 2016 Ca’ dei Faggi

Dopo l’affinamento in botti di legno, è asciutto e corposo, con profumi floreali, fruttati e di spezie dolci. Il gusto è pieno, con una vena minerale che lo slancia. Con cinghiale e altra selvaggina in umido.



20 euro. Cadeifaggi.it

Friuli Colli Orientali Picolit 2015 Livio Felluga

Un vino raro e pregiato, di cui Livio Felluga è tra i principali interpreti. Ha un accattivante colore oro e profumi complessi di fiori, frutta secca, miele e agrumi dolci; persistente ed elegante, va bene con la torta alle noci e il foie-gras.



54 euro. Liviofelluga.it