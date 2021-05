video-antisemita-indigna-il-regno-unito.-johnson:-vergognoso-e-intollerabile

LONDRA – Boris Johnson ha denunciato come “vergognoso” un video antisemita circolato stamane su Twitter in cui dimostranti filopalestinesi gridano insulti razzisti contro gli ebrei. “Non c’è posto per l’antisemitismo nella nostra società”, è il commento che il primo ministro britannico ha postato a sua volta sul social media. “Nei giorni di Shavuot (una festa religiosa ebraica iniziata stamane, ndr.),