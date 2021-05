Una Vita, anticipazioni oggi 17 maggio: Maite non parte più

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 17 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Camino vive con sempre più coinvolgimento la storia d’amore con Maite. La pittrice, però, teme che se la loro relazione uscisse allo scoperto la giovane ne sarebbe danneggiata. Pensa di nuovo di andarsene, ma poi Camino si mostra disposta a partire con lei. E alla fine la convince a restare ad Acacias.

Camino ha litigato con la madre Felicia a causa di Maite e ha minacciato di andarsene da casa, poi si è sentita in colpa e ha deciso di preparare una cena per la sua famiglia.

Maite è determinata a lasciare la città. La storia d’amore “proibita” tra lei e Camino è troppo pericolosa e rischia di rovinare il futuro della giovane Pasamar, che invece sprizza entusiasmo e gioia da tutti i pori.

Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, decisa a partire con lei. Alla fine la pittrice rinuncia a partire pur di stare accanto alla ragazza, a patto che tra loro ci sia solo una buona amicizia.

Liberto teme che i quadri di Maite possano suscitare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma non si pente del suo accordo con la pittrice.

Rosina e Liberto danno a Casilda il permesso per andare in vacanza.

Cesareo, Servante e Jacinto hanno intonato un coro natalizio sotto le finestre di Arantxa per permettere al primo di fare colpo sulla donna. Si sono aiutati con un grammofono.

Arantxa e Cesareo sono innamorati e felici.

Bellita inizia fortunatamente a migliorare e chiede perdono a José, Cinta e Arantxa per averli trascurati.

José per ora non vuole spiegare alla moglie le cause del suo malore e svelarle i retroscena legati a Margarita: era la moglie di Carchano ad avvelenare di nascosto la Del Campo.

Dopo la morte di Ursula, uccisa dai suoi spari, Santiago-Israel s’infuria con Genoveva perché la Salmeron gli ha dato un assegno e non contanti.

Mendez informa Felipe e Genoveva del ritrovamento del cadavere di Ursula: la Salmeron si finge sconvolta.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 22 maggio la soap spagnola è in programma dalle 14.20 alle 15.30 circa sempre su Canale 5, prima di “Verissimo”.