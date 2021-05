the-nevers-parte-2:-tutto-quello-che-sappiamo

The Nevers 2 si farà?

The Nevers 2: continua la serie fantasy targata HBO. Giunge al termine la messa in onda di The Nevers, che si ferma con il sesto episodio trasmesso domenica 16 maggio negli Stati Uniti, e l’indomani su Sky e NOW.

Chi teme che la serie con protagonista Laura Donnelly sia conclusa può tirare un sospiro di sollievo. Quella che si è appena chiusa è soltanto la prima parte della stagione 1 di The Nevers, che nel 2018 fu ordinata da HBO per un totale di dieci episodi.

Quel che è certo è che ci sarà una seconda parte di The Nevers: pertanto i prossimi episodi al debutto sugli schermi non saranno a tutti gli effetti una seconda stagione, bensì la coda della prima.

Quando esce The Nevers 2 parte

Quando esce la seconda parte di The Nevers? La questione si complica. Andiamo con ordine.

Risale allo scorso febbraio l’annuncio che la prima stagione di The Nevers, il cui debutto era stato inizialmente previsto per l’estate, sarebbe stata suddivisa in due parti.

La notizia segue di pochi mesi l’uscita dal progetto di Joss Whedon, creatore e showrunner di The Nevers. Lo scorso anno il regista è stato accusato apertamente dall’attore Ray Fisher di comportamento discriminatorio sul set della pellicola Justice League. Successivamente, WarnerMedia, proprietaria sia di Warner Bros. Pictures che di HBO e HBO Max, intraprese un’indagine interna in merito alle accuse di Fisher.

Da sinistra a destra: Laura Donnelly e Ann Skelly, protagoniste di The Nevers. Credits: HBO/Sky.

Quando Whedon lasciò il progetto, la produzione aveva appena completato i lavori sui primi sei episodi. “Sapevamo che la serie originale avrebbe dovuto avere dieci episodi” ha dichiarato Casey Bloys, direttore dei contenuti per HBO e HBO Max, in un’intervista. “La produzione è stata interrotta mentre lavorava al quinto episodio. Lo scorso settembre sono ricominciate le riprese, e furono completati gli episodi 5 e 6. C’è una sorta di interruzione narrativa naturale verso il sesto episodio”, ha spiegato Bloys.

Da qui, l’idea di trasmettere i primi sei episodi. “Così, nel frattempo, avevamo qualcosa da mostrare ai nostri abbonati e ai fan”, ha aggiunto Casey Bloys. Philippa Goslett, l’autrice che è subentrata al ruolo di showrunner, è al lavoro sulle sceneggiature della seconda parte di The Nevers.

Stando alle prime indiscrezioni, la parte 2 di The Nevers conterà più dei quattro episodi inizialmente commissionati da HBO. Quanto al ritorno sul set per girare, Bloys sostiene che HBO avrà un’idea più chiara durante la messa in onda della prima parte, nel susseguirsi delle settimane.

Sembra difficile che la seconda parte di The Nevers approdi sui nostri schermi prima del prossimo anno. La primavera 2022 sembra una valida ipotesi, ma aspettiamo un annuncio da parte di HBO e Sky al riguardo.

Anticipazioni su The Nevers 2

La serie si apre nell’agosto del 1896, quando la Londra vittoriana è scossa da un evento soprannaturale che conferisce a certe persone – per lo più donne – abilità anormali con esiti che vanno dal meraviglioso al inquietante.

La mutazione genetica dovuta all’elettricità sarebbe all’origine di questa nuova genia che terrorizza chi è ai piani alti e teme di essere soverchiato dai Toccati.

A prescindere dalla loro particolare “svolta”, tutti coloro che appartengono a questo gruppo sono in grave pericolo. Spetta alla misteriosa e svelta vedova Amalia True (Laura Donnelly) e alla giovane e brillante inventrice Penance Adair (Ann Skelly) proteggere e dare riparo alle “Toccate”, così sono chiamate queste donne straordinarie, spesso ripudiate dalle loro famiglie. Per assicurare la loro incolumità, Amalia e Penance dovranno affrontare forze spietate pronte a tutto pur di annientare la loro specie.

Completano il cast Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O’Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost e Ben Chaplin.

The Nevers 2 parte in streaming

In streaming, The Nevers 2 parte sarà disponibile ancora una volta on demand su Sky e su NOW.