Terremoto politico in Cile: batosta per il governo Piñera, saranno sinistra e indipendenti a riscrivere la Costituzione

Terremoto politico in Cile. La destra e i moderati del centrosinistra escono sconfitti dai quattro voti elettorali che il Paese ha espresso ieri e lasciano agli Indipendenti e al Frente Amplio della sinistra lo scettro di una vittoria che vede per la prima volta il ritorno dei comunisti al potere in molte circoscrizioni regionali. Lo scrive El País, nella sua edizione América.