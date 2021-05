tartara-con-alici-e-pepe-rosa

Ingredienti

400 g filetto di manzo

330 g olio di semi di girasole

150 g alici fresche eviscerate

2 tuorli

senape

Tabasco

salsa di soia

capperi sott’olio

aceto di mele

olio extravergine di oliva

sale

pepe nero

pepe rosa

Durata: 50 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

PER LE ALICI

Preparate le alici: apritele a libro, eliminate la lisca e dividetele in due filetti; disponeteli in una pirofila, senza sovrapporli, con qualche granello di pepe rosa e copriteli a filo con l’aceto. Lasciate marinare per 10 minuti. Infine scolatele e asciugatele tamponandole con carta da cucina.

PER LA MAIONESE

Montate i tuorli con una punta di senape e un filo di olio di girasole; versate il resto dell’olio di girasole, sempre montando; completate alla fine con 1 cucchiaino di aceto, qualche goccia di Tabasco e 2 cucchiaini di salsa di soia.

PER LA TARTARA

Tagliate il filetto a pezzetti molto piccoli, riduceteli poi in un battuto, tritandoli con il coltello. Condite con sale, olio extravergine e pepe nero.

Servitela con le alici, qualche cappero sott’olio e la maionese.

Come accompagnamento provate il Cocktail Porto Flip #2, quindi raccogliete nello shaker 1,5 cl di brandy italiano, 4,5 cl di Porto Real Companhia Velha Fundador Tawny e 1 tuorlo freschissimo. Agitate e versate in una coppa Martini, completando con noce moscata grattugiata e curcuma in polvere.